Китай построил самую большую нефтегазовую платформу в мире

Китай завершил строительство крупнейшей морской нефтегазовой платформы в мире. Ее вес достигает ориентировочно 17 тысяч тонн.

Что известно об этой платформе

Заказ на строительство такой конструкции сделала Саудовская Аравия. Реализация этого проекта происходила в городе Циндао (китайская провинция Шаньдун).

Читайте также Кредитный рейтинг Израиля снизился из-за боевых действий в Секторе Газы

В целом строительство продолжалось 34 месяца. Платформу должны доставить до конца августа. Перевозка будет осуществляться большим грузовым судном стране-заказчику.

Основной задачей платформы является:

сбор добытых на шельфе нефти и газа;

транспортировка этого сырья на сушу.

Общая площадь этой платформы превышает 6 тысяч квадратных метров, высота равна ориентировочно 24-этажному дому.

Согласно предварительным расчетам, эта конструкция сможет собирать и транспортировать в годовом измерении:

24 миллиона тонн сырой нефти;

7,4 миллиарда кубометров газа.

Платформа будет установлена на нефтяном месторождении Марджан.

Как выглядит самая большая морская нефтегазовая платформа в мире / Фото CGTN