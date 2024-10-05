Какую из двух главных валют в Украине лучше покупать в октябре
5 октября 2024, 12:12Читати новину українською
Доллар в Украине стоит меньше на несколько гривен, чем евро. Впрочем, считается, что именно долларовые купюры побеждают европейскую валюту в популярности, хотя роль последней в Украине растет.
Доллар или евро
Экономист Даниил Монин, который еще раньше дал комментарий 24 Каналу, рассказал о том, что европейская валюта слабее против американской валюты.
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Стратегически американская экономика выглядит лучше европейской.
В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил еще раньше для 24 Канала, что доля евро также растет.
Сейчас украинцы могут выехать из Украины только через Европу, а для этого нужно иметь евро. Кроме того, есть рост по использованию евро в платежах.
Какой курс гривны к доллару и евро
На наличном рынке, по состоянию на 4 октября, курс доллара и курс евро отличаются в цене:
- В банках можно купить доллар за 41,55 гривны, а продать – за 41,10 гривны. А евро покупают за 46 гривен, а продают – за 45,45 гривны.
- Обменники доллар покупают за 41,21 гривны, а продают – по 41,60 гривны. В то же время евро покупают по 45,70 гривны, а продают – по 46,08 гривны.
- В то же время официальные курсы валют составляют: доллар – 41,22 гривны, а евро – 45,52 гривны.