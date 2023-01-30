Пять обычных на пять энергосберегающих: как подать заявление на обмен ламп

Из-за массовых обстрелов критической инфраструктуры Украины ситуация с электроснабжением в стране существенно ухудшилась. Для уменьшения дефицита электроэнергии в Дия заработает программа по обмену ламп, целью которой является уменьшить потребление света.

Напоминаем, что с 1 февраля в Дия можно подать заявление на обмен 5 лампочек накаливания на 5 LED-ламп.

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О программе сбережения света

что при замене 50 миллионов ламп накаливания на новые энергосберегающие уменьшится пиковая нагрузка на электросети до 10%. Ведь старые лампы используют в 8 раз больше электроэнергии, чем современные.

По призыву президента Владимира Зеленского, Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации и Укрпочтой реализуется программа совместно с Европейским союзом, направленной на поддержание энергетического фронта страны.

Благодарю Европейский Союз, который профинансировал 30 миллионов LED-ламп украинцам. Отдельное спасибо – правительству Франции за дополнительные 5 миллионов. Выстоим вместе,

– написал Михаил Федоров, министр цифровой трансформации.

Старт программы начался в конце января. Обменять обычные лампы можно на Укрпочте во всех областных центрах и городах. Однако в селах LED-лампы появятся только в конце февраля.

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Как подать заявку: два способа

Первый способ – предзаказ в Дия;

Для этого вам нужно авторизоваться в Дия. Найти в меню Услуги и выберите Обмен лампочек. Далее следует указать контактный номер телефона, отделение Укрпочты, в котором хотите забрать лампочки и тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить (например: 3 типа Е14, 2 типа Е27).

Второй способ – для тех, у кого нет Дия;

После подтверждения заявления лампы будут храниться в отделении почты

Необязательно делать предзаказ. Можно просто обратиться в отделение Укрпочты и обменять там лампы. Не забудьте при этом свой паспорт, налоговый номер и лампы. Если LED-лампы будут налицо – их сразу же заменят.

Но помните, чтобы гарантированно получить лампы для обмена в отделении Укрпочты, нужно подать заявление через приложение Дия.