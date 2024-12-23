Свет будет: как украинская власть преодолевает энергетический кризис в Украине

Энергетическая система Украины сильно пострадала из-за российских атак. Чтобы избежать кризиса, украинские власти прибегают к экстренным мерам.

Что известно о новых действиях для усиления энергобезопасности страны

Сейчас украинская власть арендует плавучие электростанции, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Читайте также Почти вдвое дороже, чем в прошлом году: какова стоимость рождественского стола в 2024 году

К тому же вывозятся старые электростанции из других стран. В частности из Литвы. Таким образом хотят отстроить украинскую энергосистему.

Строительство новых электростанций – длительный процесс, который Украина не может себе позволить с наступлением зимы. В качестве альтернативы страна планирует арендовать плавучие электростанции, установленные на грузовых судах – для поставки электроэнергии в черноморский прибрежный район Одессы, где отсутствуют мощности по производству электроэнергии,

– говорится в статье.

Плавучие электростанции будут пришвартованы в порту региона. Из них будет поступать электроэнергия в общую сеть через береговые подстанции.

Обратите внимание! Эти электростанции работают на газе или топливе.

С августа Международное агентство по атомной энергии, орган ООН, зафиксировало четыре атаки на такие подстанции. Каждый раз удары заставляли несколько реакторов отключаться или требовали от них снижения мощности в качестве меры предосторожности. Украина построила бетонные укрытия вокруг подстанций для их защиты, но официальные лица признают, что они неэффективны против ракет,

– говорится в публикации.

Украинская власть решила действовать радикально и приглашает должностных лиц ООН находиться на подстанциях. Чиновники считают, что таким образом можно сдержать российские атаки.

Напомним! В 2023 году турецкая компания Karpowership подписала меморандум о взаимопонимании с государственным украинским энергетическим трейдером об установлении электростанций, которые могут производить ориентировочно 500 мегаватт. Этого должно быть достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией около миллиона украинцев.