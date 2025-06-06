Коллапс в Киеве: сколько сегодня будет стоить доехать с Левого на Правый берег

В ночь на 6 июня Россия осуществила массированную атаку на Украину. Пострадало много украинских городов, в том числе и столица.

Почему в Киеве транспортный коллапс

Из-за обстрела россиян были повреждены пути и кабели красной ветки метро. Речь идет о территории между станциями "Дарница" и "Левобережная", сообщает 24 Канал.

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По состоянию на сейчас, поезда курсируют только между станциями "Академгородок" и "Арсенальная".

Заметьте! Местные власти постарались исправить ситуацию. Между "Лесной" и "Арсенальной" запустили дублирующий автобусный маршрут №1М.

Передвигаться по красной ветке очень трудно. Люди стоят в огромных очередях, чтобы сесть на транспорт. Некоторые решили вызвать такси, дабы не терять время и были поражены расценками. Стоимость поездок выросла в разы.

Например, чтобы доехать через с "Лесной" до "Арсенальной", нужно потратить в Bolt ориентировочно – 430 гривен:



Сколько стоит доехать с "Лесной" до "Арсенальной" сейчас / Скриншот из приложения Bolt

Uklon примерно – 333 гривны:



Какая цена такси с "Лесной" до "Арсенальной" сейчас / Скриншот из приложения Uklon

З "Арсенальной" до "Академгородка", если вызвать машину через Bolt, придется потратить ориентировочно – 496 гривен:



Сколько стоит доехать с "Арсенальной" до "Академгородка"/ Скриншот из приложения Bolt

Uklon, ориентировочно – 360 гривен:



Какова стоимость такси с "Арсенальной" до "Академгородка" / Скриншот из приложения Uklon

В центр добраться тоже не легко. С "Лесной" до "Крещатика" можно доехать за примерно – 442 гривны через Bolt:



Как изменилась стоимость такси "с Лесной" до "Крещатика" / Скриншот из приложения Bolt

Через Uklon – приблизительно 377 гривен:



Стоимость такси с "Лесной" до "Крещатика"/ Скриншот из приложения Uklon

Как сравнение, с "Позняков" до "Крещатика" доехать стоит у Bolt – 344 гривны:



Какова стоимость такси с "Позняков" до "Крещатика" / Скриншот из приложения Bolt

В Uklon ориентировочно – 371 гривна.



Сколько стоит вызвать такси с "Позняков" до "Крещатика" / Скриншот из приложения Uklon

Обратите внимание! Цены указаны на момент написания публикации и могут меняться в зависимости от обстоятельств. В частности, погодных условий.