Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

Обратите внимание В Киеве есть жертвы и много пострадавших в результате российской атаки

Атака на Киев 6 июня: повреждены пути метро

В результате массированного российского обстрела Киева повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница" – "Левобережная" красной линии метро.

Поезда будут двигаться только между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал – ориентировочно 6 минут.

Наземная часть станций "Днепр" – "Лесная" временно закрыты на вход и выход.

На месте работают все необходимые специалисты, в частности, по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ – сутки.

До полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут задействовать только те поезда метро, которые находились на ночном отстое в тупиках подземных станций. Просим относиться с пониманием к временному режиму движения поездов,

– призвали в КГГА.

Из-за повреждения красной линии метро между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организовали дублирующий автобусный маршрут №1М.

Автобусы курсируют по следующему маршруту:

в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" – вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";

в обратном направлении – тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская".

Обратите внимание! Транспорт будет следовать через улицу Андрея Малышко. Маршрут будет работать на время ограничений в работе метрополитена. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.



Интервал между поездами на красной ветке метро - 4 минуты 30 секунд, отметили в КГГА в 06:35.

На Киевщине повреждена железная дорога

Укрзализныця сообщила, что обстрелом повреждены пути на Киевщине. Ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи).