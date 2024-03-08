Обесценивание гривны: как нацвалюта упала относительно доллара

С начала 2024 года украинская гривна девальвировала. По данным Национального банка, за последние месяцы это произошло чуть больше, чем на 2%.

Что происходит с гривной

Как сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, за 2 месяца с начала 2024 года гривна девальвировала. Речь идет о показателе в 2,3% по среднемесячному официальному курсу к доллару.

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Гетманцев сослался на данные Нацбанка, где было указано, что за январь – февраль 2024 года средний официальный курс гривны к доллару составил 37,92 гривны за доллар.

По состоянию на 29 февраля, официальный курс был на уровне 38,21 гривны за доллар, а по состоянию на 8 марта – 38,08 гривны.

Что такое девальвация Это официальное уменьшение золотого содержания денежной единицы или снижение курса национальной валюты относительно золота, серебра, определенной иностранной валюты.

Как девальвировала нацвалюта

Согласно среднемесячному официальному курсу гривна девальвировала:

за февраль 2024 года – на 0,3% (к январю 2024 года),

за 2 месяца с начала года – на 2,3% (до декабря 2023 года),

за время после перехода к управляемой гибкости – на 3,7%, до фиксированного курса 36,57 гривны за доллар.

Впрочем, в феврале спрос со стороны населения на валюту уменьшился. Это произошло на фоне улучшения валютных ожиданий и ослабления девальвационного давления на межбанке.

Сальдо чистой продажи валюты населению на наличном и безналичном рынке сократилось до 0,82 миллиарда долларов – против 1,10 и 1,03 миллиарда долларов соответственно в январе 2024 и декабре 2023 года.

В итоге на валютном рынке в начале этого года после оживления девальвационных тенденций на валютном рынке и других вызовов, ситуация в феврале несколько успокоилась.

На сегодня, по-прежнему, Нацбанк полностью контролирует состояние валютного рынка. Регулятор имеет комфортный уровень международных резервов и калибрует при необходимости валютные ограничения.