Три фактора, от которых зависит ситуация на границе

Михаил Непран рассказал для 24 Канала, что спрогнозировать ситуацию на польско-украинской границе нелегко. Однако он отметил, что стайки связаны не столько с Украиной, сколько с внутриполитическими польскими проблемами.

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Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса К большому сожалению, украинская карта стала разменной для польских политиков, которые хотят решить свои вопросы – борьба между властью и оппозицией. Поэтому я не тешу себя иллюзией, что когда два премьера встретятся (28 марта – 24 Канал), то завтра все станет хорошо и все решится. Скорее напряжение в определенной степени спадет в апреле после местных выборов, потому что сейчас достаточно активно идет борьба и украинская карта здесь используется.

Как второй момент он выделил, что насколько это долго продлится, будет зависеть от Брюсселя. Важным будет влияние на зеленый курс ЕС.

Что такое зеленый курс? Я бы назвал это как вторая по важности ситуация после промышленной революции 18 века. По сути, Еврокомиссия хочет радикально изменить сельское хозяйство в Европе. Если говорить коротко, то это должна быть нулевая нагрузка на экологию. Это большое очень потрясение и эти потрясения, как видите, болезненно воспринимаются не только в Польше, но и во Франции, Германии и др. Это большие проблемы для фермеров и для сельского хозяйства,

– объяснил он.

Поэтому многое будет зависеть от того, будет ли держать дальше этот курс и будут ли внесены изменения. Третьим фактором для польско-украинских отношений являются договоренности, к которым придут обе стороны.

Напомним! Критически важные для Украины грузы поступают без задержек. Говорится о топливе, гуманитарке и военных поставках.

Будет дефицит или нет

Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом сообщил, что на некоторые категории товаров, которые заходят к нам по импорту, влияет ситуация на польско-украинской границе. Есть три категории: это рыба, экзотические фрукты (бананы, киви и т.д.) и соль. Запасы соли у нас есть хорошие, а вот на бананы и рыбу влияние более существенное.

Олег Пендзин Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Несущественное влияние, особенно, когда мы говорим о западных областях Украины, это некоторые польские товары, которые к нам заходят – молочка, овощи (парниковые помидоры и огурцы), фрукты. На них тоже, вероятно, появится определенная нехватка, хотя по овощам точно есть, потому что огурцы и помидоры давали определенный сегмент украинского потребительского рынка, по сырам меньше, потому что они перекрываются отечественным производителем. Всем остальным мы себя полноценно обеспечиваем.

Также он отметил, что говорится скорее о задержках поставок, а не дефиците. Украина по аграрному сектору продает в Польшу больше, чем покупает.

Продукция, которую они производят, дает больше разнообразия нашему предложению, чем является критической для украинского потребителя. Когда я говорю о рыбе, то она же просто идет через Польшу, а она из скандинавских стран, глубокой заморозки. Поэтому блокада просто сдерживает поступление необходимой продукции в Украину,

– сказал он.

Такое же мнение высказал Непран и добавил, что дефицита среди овощей и молочки ожидать не стоит. Овощи из Турции идут к нам через Румынию, поэтому это дольше, а молочной продукции мы производим достаточно.

Какое влияние блокада имеет на цены

Пендзин сообщил, что цена на соль точно не выросла. А вот экзотические фрукты действительно выросли в цене, например бананы на 15 – 20%.

Украина наладила источники поступления той или иной продукции. В частности, через Румынию, дунайские порты. Вот чего точно не будет, так это польской продукции – молочки, овощей. Цены соответствуют украинскому уровню, а предпосылок для сильного роста цен я не вижу,

– сказал он.

Михаил Непран добавил, что в торговых сетях сообщили, что все будет зависеть от вида продукции. Максимум от 5 до 7% могут подорожать только те продукты, которые импортируются – алкоголь, фреш, рыба, масло, бакалея. Но большинство этих продуктов есть в Украине. Для рядового украинского покупателя это не критично. Потому что есть альтернатива украинских производителей.

Если собираетесь сегодня на 8 марта поздравить свою любимую девушку, как любят говорить итальянцы, тремя П – просекко, прошутто и пармезан, то у меня для вас плохая новость. Все эти продукты подорожают. Если вы собираетесь на ужин приготовить норвежский лосось и запить его итальянским вином, у меня тоже для вас не очень хорошая новость – скорее всего, эти продукты, которые везутся к нам, в том числе через Польшу, могут подорожать. Если вы собираетесь нарезать кусочек сала с хлебом, луком и 100 граммов украинской водки, тогда у меня для вас хорошая новость – цены не изменятся,

– пошутил Непран.

Он добавил, что сейчас везут в основном алкоголь (вина, коньяки), рыбу, бакалею и сыры импортные. То есть, так сказать, товары класса "люкс".

То, что мы называем борщовый набор, который практически 100% производится в Украине, цена на него не увеличится в связи с польскими событиями. Если мы с вами говорим об импортируемых товарах, то они могут подорожать, потому что грузы перенаправляют через Румынию, Словакию, Чехию. А это дает более длинный путь, что делает дороже логистику,

– подытожил он.

Поэтому именно такие обходные пути через Румынию имеют наибольшее влияние на цены продуктов в Украине. Из-за логистики в основном подорожают импортные товары, которые не покрывает украинский производитель.

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