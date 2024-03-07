Об этом рассказал во время пресс-конференции 7 марта глава МВД Польши Марцин Кервинский. Он отметил, что "мы имели дело с группой хулиганов, провокаторов, которые напали на полицию".

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Более 50 человек задержали

По его словам, часть задержанных протестующих была в состоянии алкогольного опьянения. В то же время лидер клуба "Право и справедливость" Мариуш Блащак заявил, что Кервинский отвечает за беспорядки во время протеста фермеров.

"Мы подготовили предложение о вотуме недоверия главе МВД", – заявил он.

Как отметил Кервинский, протест фермеров в среду вышел из-под контроля. Он добавил, что были столкновения между участниками и представителями полиции. По словам министра "сначала демонстрации были очень мирными".

В то же время он отметил, что стремится очень четко разделить две категории протестующих. Говорится о фермерах, которые мирно протестовали, а также группу хулиганов, провокаторов, которые напали на полицию.

Я не думаю, что в этом есть какие-то сомнения. Мы все видим, мы видели эти кадры, когда с лонжеронов, на которых висели красно-белые флаги, вырывали брусчатку, и эта брусчатка летела в сторону работников полиции,

– прокомментировал он.

Министр добавил, что полиция вела себя очень сдержанно на протяжении всей демонстрации. И она отреагировала на это так, чтобы гарантировать безопасность.

Всего, по словам Кервинского, задержали 55 человек. В то же время уточнил, что 26 человек "были задержаны именно в этот чувствительный момент". Произошло это после того, как организаторы уже распустили собрание. Он подчеркнул, что эти 26 человек вели себя агрессивно, были провокаторами.

Кервинский уточнил, что этих людей задержали. И что почти половина из них находилась в состоянии алкогольного опьянения. Более того, были те, у кого в крови фиксировали 1,7 промилле алкоголя.

Протестующие ранили полицейских

Об этом рассказал заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек. Во время пресс-конференции он заявил, что "в результате агрессивного поведения некоторых протестующих ранены 14 полицейских". Известно, что один из них все еще находится в больнице.

Мрочек также отметил, что проверял данные о пострадавших среди протестующих. Он добавил, что полицейские оказали помощь четырем людям. Он уточнил, что помощь имела экстренный характер и длилась несколько минут. А связана она была с инцидентами с применением газа.