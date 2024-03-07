Про це розповів під час пресконференції 7 березня глава МВС Польщі Марцін Кервінський. Він зазначив, що "ми мали справу з групою хуліганів, провокаторів, які напали на поліцію".

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Понад 50 людей затримали

За його словами, частина затриманих протестувальників була у стані алкогольного сп'яніння. Водночас лідер клубу "Право і справедливість" Маріуш Блащак заявив, що Кервінський відповідає за заворушення під час протесту фермерів.

"Ми підготували пропозицію про вотум недовіри главі МВС", – заявив він.

Як зазначив Кервінський, протест фермерів у середу вийшов з-під контролю. Він додав, що були сутички між учасниками та представниками поліції. За словами міністра "спочатку демонстрації були дуже мирними".

Водночас він зазначив, що прагне дуже чітко розділити дві категорії протестувальників. Мовиться про фермерів, які мирно протестували, а також групу хуліганів, провокаторів, котрі напали на поліцію.

Я не думаю, що в цьому є якісь сумніви. Ми всі бачимо, ми бачили ці кадри, коли з лонжеронів, на яких висіли червоно-білі прапори, виривали бруківку, і ця бруківка летіла в бік працівників поліції,

– прокоментував він.

Міністр додав, що поліція поводилася дуже стримано впродовж усієї демонстрації. І вона відреагувала на це так, щоб гарантувати безпеку.

Загалом, за словами Кервінського, затримали 55 людей. Водночас уточнив, що 26 людей "були затримані саме в цей чутливий момент". Сталося це після того, як організатори вже розпустили зібрання. Він наголосив, що ці 26 осіб поводили себе агресивно, були провокаторами.

Кервінський уточнив, що цих людей затримали. І що майже половина з них перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Ба більше, були ті, у кого у крові фіксували 1,7 проміле алкоголю.

Протестувальники поранили поліцейських

Про це розповів заступник глави Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Чеслав Мрочек. Під час пресконференції він заявив, що "в результаті агресивної поведінки деяких протестувальників поранені 14 поліцейських". Відомо, що один із них усе ще перебуває у лікарні.

Мрочек також зазначив, що перевіряв дані про постраждалих серед протестувальників. Він додав, що поліцейські надали допомогу чотирьом людям. Він уточнив, що допомога мала екстрений характер і тривала кілька хвилин. А пов'язана вона була з інцидентами із застосуванням газу.