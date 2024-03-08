Що відбувається з гривнею

Як повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, за 2 місяці від початку 2024 року гривня девальвувала. Йдеться про показник у 2,3% за середньомісячним офіційним курсом до долара.

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Гетманцев послався на дані Нацбанку, де було вказано, що за січень – лютий 2024 року середній офіційний курс гривні до долара склав 37,92 гривні за долар.

Станом на 29 лютого, офіційний курс був на рівні 38,21 гривні за долар, а станом на 8 березня – 38,08 гривні.

Що таке девальвація Це офіційне зменшення золотого вмісту грошової одиниці чи зниження курсу національної валюти щодо золота, срібла, певної іноземної валюти.

Як девальвувала нацвалюта

Відповідно до середньомісячного офіційного курсу гривня девальвувала:

за лютий 2024 року – на 0,3% (до січня 2024 року),

за 2 місяці з початку року – на 2,3% (до грудня 2023 року),

за час після переходу до керованої гнучкості – на 3,7%, до фіксованого курсу 36,57 гривні за долар.

Втім у лютому попит з боку населення на валюту зменшився. Це відбулося на тлі покращення валютних очікувань і послаблення девальваційного тиску на міжбанку.

Зауважте! Сальдо чистого продажу валюти населенню на готівковому і безготівковому ринку скоротилось до 0,82 мільярда доларів – проти 1,10 і 1,03 мільярда доларів відповідно у січні 2024 і грудні 2023 року.

У підсумку, на валютному ринку на початку цього року після пожвавлення девальваційних тенденцій на валютному ринку та інших викликів, ситуація у лютому дещо вгамувалася.

На сьогодні, як і раніше, Нацбанк повністю контролює стан валютного ринку. Регулятор має комфортний рівень міжнародних резервів й калібрує за необхідності валютні обмеження.