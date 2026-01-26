Зона свободной торговли с США: шанс для Украины или выгодная игра Вашингтона

Недавно США заговорили о возможности соглашения о зоне свободной торговли с Украиной, которая может восстановить украинскую экономику после войны.

Владимир Зеленский отреагировал на такое предложение одобрительно. Представители бизнеса в Украине отмечают, что такое решение является приоритетным. Кроме того, такое предложение со стороны Украины еще раньше предлагали американской стороне.

Впрочем, оно не означает, что уже вскоре появится возможность для украинцев расширить рынок сбыта и привлечь инвестиции. Есть немало проблем, сопровождающихся такой торговлей: от выгоды для Украины до большого транспортного плеча.

24 Канал узнал, что на самом деле может означать для Украины зона свободной торговли с США, сколько времени придется ждать принятия соглашения и какой бизнес может получить выгоду от этого соглашения.

Как может работать зона свободной торговли Украины и США?

Экономист Ярослав Жалило рассказал в комментарии 24 Каналу, что сейчас можно лишь гипотетически предположить, что в случае заключения этого соглашения Соединенные Штаты не будут накладывать ни тарифных, ни квотных ограничений.

Ярослав Жалило Кандидат экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Сейчас это просто слова, а не соглашение. Когда у нас было похожее соглашение с Европейским Союзом, то были квоты, в частности, на аграрную продукцию. Так же и в этой ситуации. Впрочем, говорить в полной мере о ситуации нельзя, ведь документов официальных нет.

Жалило прогнозирует, что в таком случае для Украины американский рынок станет более доступным, чем был до этого. Относительно американских товаров, то украинский рынок для них фактически открыт.

Дело в том, что администрация Трампа настроена на то, чтобы активно оперировать тарифным инструментом. Например, они в дальнейшем будут использовать импортный тариф для того, чтобы ограничивать доступ на свои рынки, неважно, с политической или с экономической целью.

Соответственно, если Украина не будет попадать под эти тарифные ограничения, то, по меньшей мере, будет иметь перспективу. Кроме того, базовый тариф США на уровне 10% действует только для ряда стран, а для других – наряду с этой общей ставкой существуют еще и дополнительные тарифные ограничения, в частности для стран со значительным профицитом в торговле.

Ограничения также касаются "чувствительных" товаров. Поэтому американский рынок стали сейчас достаточно закрыт.

Поэтому если соглашение с Украиной не будет иметь этих исключений, то соответственно, мы будем иметь доступ к американскому рынку стали. Это очень хорошая возможность,

– отмечает Жалило.

Жалило предполагает, что украинской отрасли металлургии будет интересен рынок стали США. Что касается аграрного сектора, то стоит учесть, что США являются мощной аграрной страной. Также немалую выгоду может получить отрасль машиностроения, в частности экспорт определенных компонентов и тому подобное.

Что такое зона свободной торговли?

Напоминаем, что впервые предложение о свободной торговле появилось в 2025 году. Его сделал Владимир Зеленский Дональду Трампу. В письме также говорилось и о расширении сотрудничества в оборонно-промышленной сфере.

Как отметил тогда заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка, это может стать следующим шагом в переговорах Киева с Вашингтоном.

На сегодня же, по словам Стива Уиткоффа, специального представителя США, в случае соглашения о зоне свободной торговли промышленность в конечном итоге сможет массово перемещаться в регион.

Сейчас для Украины установлен базовый тариф на уровне 10%, который США ввели для всех стран еще в апреле 2025 года. В то же время пошлина на уровне 10% является самой низкой, ведь для отдельных стран показатель достигает более высокого уровня.

Что такое зона свободной торговли: в KSE объясняют, что соглашение о свободной торговле (ССТ) – это договор между двумя или более странами, который заключается для того, чтобы уменьшить или отменить ввозные пошлины и другие торговые барьеры для продукции друг друга. В случае с Украиной это будет означать торговлю с США без тарифов.

Почему для США торговля с Украиной более выгодна?

Зато в разговоре с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что торговый баланс Украины и США довольно мал. А потому, если зона свободной торговли с Украиной и США будет рассматриваться без привязки к ЕС, то выгода для Украины будет минимальной.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Но если в этом уравнении учесть потенциальное вхождение в ЕС и потенциальное налаживание каналов, то Украина вполне может стать так называемым хабом для отправки товаров с нулевыми или минимальными пошлинами по сравнению с европейскими.

Дело в том, что Украина без ЕС – это довольно малый рынок с текущими показателями, говорит Шевчишин.

То есть получается так, что условия на самом деле будут довольно благоприятными, но без значительного потока возможностей мы не сможем реализовать потенциал свободной торговли,

– объясняет Шевчишин.

Об этом также говорит Ярослав Жалило, который предполагает, что с заключением соглашения о свободной торговле американцы смогут инвестировать в предприятия в Украине и, соответственно, поставлять их продукцию в США.

В принципе это же будет еще и экспорт, если речь идет о международном обмене, и это может способствовать лучшим коммуникациям. Здесь еще момент, который заключается в том, что если Украина имеет хорошие торговые отношения с США, то это означает, что кому-то будет интересно производить на нашей территории товар и поставлять его,

– говорит экономист.

Впрочем, это только в случае, если бизнес той или иной страны, что будет производить товар в Украине, обложен высокими таможенными ограничениями. То есть таким образом можно использовать украинскую территорию, как возможность лучше "зайти" на американский рынок.

Конечно, нужно будет учесть вопрос локализации, вопрос создания добавленной стоимости на территории Украины и тому подобное. Впрочем, для Украины это потенциальное улучшение инвестиционного объема.

Какой торговый баланс между Украиной и США?

Всего за 12 месяцев 2025 товарооборот Украины составил 125,1 миллиарда долларов США, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

В частности, в течение прошлого года было импортировано товаров на сумму в 84,8 миллиарда долларов, а экспортировано – на 40,3 миллиарда долларов.

Таким образом, странами, из которых больше всего импортировали товаров в Украину, были: Китай – 19,2 миллиарда долларов, Польша – 7,9 миллиарда долларов, Германия – 6,6 миллиарда долларов.

Экспортировали из Украины больше всего в: Польшу – на 5 миллиардов долларов, Турцию – на 2,7 миллиарда долларов, Германию – на 2,4 миллиарда долларов.

Зато если рассмотреть отдельно торговый баланс между США и Украиной, то данные Госстата свидетельствуют о том, что в период с января по август 2025 года, экспорт Украины в США составлял 757,7 миллиона долларов США, а импорт из США в Украину – аж 3 миллиарда долларов.

Интересно, что Андрей Шевчишин приводит данные, в частности за ноябрь 2025, где Украина экспортировала в США товаров на 62 миллиона долларов из общего объема экспорта в 3,4 миллиарда долларов за месяц (это всего 1,8%), а импортировала Украина из США товаров на 328 миллионов, что тоже существенно.

Таким образом, для США зона свободной торговли даже более выгодна, чем для Украины,

– отмечает аналитик.

Напоминаем! В 2024 году Украина экспортировала в США товаров на сумму около 880 миллионов долларов США, отмечается на TradingEconomics. Зато США импортировали в Украину товаров на примерно 1,2 – 1,3 миллиарда долларов в 2024 году, пишет Office of the United States Trade Representative.

Какие проблемы могут ожидать Украину и какое решение?

Для Украины будет более выгодным в этой ситуации стать хабом для Европы и других стран постсоветского пространства, которые смогут отправлять товары в США, в частности открывая представительства в Украине.

Соответственно растет экспорт, а Украина получает выгоду. Кроме того, получают выгоду от этого и партнеры,

– отмечает финансовый аналитик.

В то же время экономист Ярослав Жалило добавляет, что в ситуации с зоной свободной торговли надо еще учесть европейский CBAM (инструмент ЕС, вводящий тариф на импорт углеродоемких товаров (сталь, цемент, алюминий, удобрения и т.д.)), который ограничивает перевозки товаров.

А еще то, что между Украиной и США довольно большое транспортное плечо. В полной мере воспользоваться такой свободной торговлей достаточно сложно. В международной практике обычно договор о зоне свободной торговли заключается между соседними государствами, ну или конкретно по региону. Тогда этим можно воспользоваться максимально широко,

– отмечает собеседник.

Стоит рассмотреть еще и вопрос инвестиций, ведь Украина может получить значительные средства в процессе восстановления как от США, так и от ЕС, добавляет Шевчишин. В частности речь идет о гипотетических сотнях миллиардов долларов, которые обсуждают в контексте пакета восстановления.

Заметьте! Как пишет Politico, ЕС и США намерены привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных инвестиций на послевоенное восстановление Украины.

Поэтому эти средства могут пойти на запуск дополнительных производств. И здесь есть два варианта в контексте этой истории: или американские компании открывают действующий бизнес в Украине, учитывая инвестиции, или Украина создает новые предприятия, которые будут ориентированы на США благодаря зоне свободной торговли. Однако важным является вопрос, что на это уйдут годы.

Кроме того, пока неизвестно, сколько лет продлится зона свободной торговли между Украиной и США, насколько она будет поддерживаться всеми сторонами и какие будут ее финальные параметры и ориентиры,

– говорит господин Андрей.

Также важно учесть, что США активно заходят на украинский рынок для добычи редкоземельных металлов, и первый контракт уже был подписан, в частности с компанией, связанной с семьей Трампа.

Однако пока нет информации о том, куда будет идти добытый товар, когда именно состоится добыча и как будет налажено обогащение пород для получения металлов. Дело в том, что это долгосрочные инвестиции, и то же касается договоренностей о зоне свободной торговли. Поэтому потенциал таких изменений Украина сможет реализовать не раньше, чем через несколько лет,

– заключает аналитик.

Что известно о свободной торговле Украины и ЕС?

Еще с 2017 года соглашение между Украиной и ЕС по ассоциации предусматривало постепенную отмену тарифов на торговлю товарами и услугами. Это фактически стало началом режима свободной торговли, говорится на сайте Европарламента.

Зато летом 2022 года произошло временное расширение торговых условий в результате полномасштабного вторжения России. Тогда Совет ЕС отменил на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а после того ежегодно действие этого безвиза продолжалось.