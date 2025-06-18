Какая пенсия будет при зарплате 35 тысяч гривен и 30 годах стажа

Чтобы рассчитать пенсию, нужно учитывать сразу несколько факторов. В частности, на размер выплаты влияет количество приобретенного стажа. Также важную роль играет доход лица.

Какая пенсия при 30 годах стажа и доходе 35 тысяч

Не менее важным является и возраст выхода на заслуженный отдых. Сейчас украинцы могут уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, пишет 24 Канал.

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На возраст выхода на заслуженный отдых также влияет количество приобретенного стажа:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа;

необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа; чтобы уйти на заслуженный отдых в 63 года, будет достаточно – 22 лет страхового стажа;

будет достаточно – 22 лет страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Соответственно, лицо, которое приобрело только 30 лет стажа, сможет уйти на пенсию в 63 и 65 лет. В 60 это невозможно.

Если лицо хочет выйти на пенсию в 63 года и имеет стаж 30 лет, доход 35 тысяч гривен, его пенсия будет составлять ориентировочно – 13,6 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при 30 годах стажа и зарплате более 30 тысяч / Скриншот пенсионного калькулятора

В 65 лет выйти на пенсию выгоднее. При указанных условиях, выплата будет составлять ориентировочно – 15 тысяч гривен.



Как влияет возраст на размер пенсии / Скриншот пенсионного калькулятора

Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.