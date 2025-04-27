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Экономика Соцвыплаты Что засчитывается в страховой стаж в 2025 году
27 апреля, 12:00
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Что засчитывается в страховой стаж в 2025 году

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Страховой стаж включает периоды официальной работы с уплатой взносов включает периоды официальной работы с уплатой взносов, отпуска, больничного и ухода за ребенком до трех лет.
  • Не учитываются периоды неофициальной работы, обучение до 2004 года, работа по гражданско-правовым договорам до 2016 года, работа за границей без соглашения о соцобеспечении.

Многие украинцы интересуются, какие именно периоды засчитываются в страховой стаж для назначения пенсии. При этом стоит учитывать, что некоторые годы могут не быть включены в стаж.

Что входит в страховой стаж

В страховой стаж для пенсии входят годы официальной работы с уплатой взносов работодателем - это главное условие для получения выплат, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Кроме того, засчитываются периоды отпуска, больничного и ухода за ребенком до трех лет. Впрочем, есть условия, когда годы работы не засчитываются в страховой стаж:

  • Неофициальное трудоустройство. Если работодатель не платил страховые взносы, этот период не учитывается в стаж.
  • Отсутствие записи в трудовой книжке. Если информация о работе не внесена в трудовую книжку, стаж автоматически не засчитывается. Для подтверждения необходимо предоставить дополнительные документы.
  • Обучение до 2004 года. Период обучения в вузах и колледжах до 2004 года больше не учитывается в страховой стаж, даже если он был указан в трудовой книжке.
  • Работа по гражданско-правовым договорам до 2016 года. До 2016 года взносы в Пенсионный фонд по таким договорам не уплачивались, поэтому этот период не добавляется в стаж.
  • Ошибки в трудовой книжке. Наличие неточностей – например, орфографические ошибки в имени работника или названии предприятия, отсутствие печатей – может привести к неучету стажа. Ошибки нужно исправить заблаговременно.
  • Работа за границей. Период работы в другой стране не засчитывается в стаж, если между Украиной и этим государством нет действующего соглашения о социальном обеспечении.