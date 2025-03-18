Когда украинцам придется платить за пересечение границы
- С 2025 года украинцам нужно будет оформлять разрешение ETIAS для путешествия в Польшу, которое будет стоить 7 евро и будет действительным в течение трех лет.
- Система ETIAS имеет целью усилить безопасность в Евросоюзе, с предварительным контролем путешественников из безвизовых стран, и заработает в конце 2026 года после переходного периода.
С 2025 года гражданам Украины, которые планируют путешествие в Польшу, необходимо будет оформить специальное разрешение ETIAS (Европейская система информации и авторизации путешествий). Это обязательное требование будет касаться около 60 стран, имеющих безвизовый режим с ЕС.
Сколько придется платить украинцам
Оформление разрешения будет стоить 7 евро (примерно 316 гривен по актуальному курсу). ETIAS будет действительным в течение трех лет или до окончания срока действия загранпаспорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на ETIAS.COM.
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Сбор за пересечение границы не нужно платить гражданам, которым не исполнилось 18 лет, а также тем, кому более 70 лет.
Чтобы получить разрешение, необходимо:
- Оплатить сбор в размере 7 евро.
- Заполнить электронную анкету на официальном сайте или в мобильном приложении ETIAS. В анкете надо указать личные данные, номер и серию паспорта, страну первого въезда (в таком случае Польша) и ответить на вопросы о состоянии здоровья, судимостей и предыдущих поездок.
- Дождаться подтверждения заявки. Обычно обработка заявки занимает несколько минут, но в отдельных случаях может длиться до 30 дней, если нужен дополнительный анализ.
Обратите внимание! Рекомендуется подавать заявку минимум за 96 часов до запланированной даты въезда в ЕС. Бронировать билеты и гостиницы стоит после подтверждения разрешения на въезд.
Цель и изменения в системе ETIAS
Система ETIAS имеет целью усилить безопасность в ЕС, проводя предварительный контроль путешественников из безвизовых стран. Процедура оформления достаточно проста, что позволит украинцам легко путешествовать по Европе, соблюдая новые правила.
Как появилась система ETIAS
Идея внедрения ETIAS возникла еще в 2016 году, но запуск системы неоднократно переносился. Сначала ожидалось, что изменения вступят в силу весной 2025 года, но теперь на сайте ETIAS.COM сообщается, что система заработает в конце 2026 года, с переходным периодом 3-6 месяцев, во время которого наличие разрешения не будет обязательным.