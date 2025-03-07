Цветочный бум на 8 марта: сколько будет стоить букет тюльпанов и роз в городах Украины

Тюльпаны и розы являются фаворитами среди подарков каждой весной. Ежегодно цена на эти цветы меняется. Поэтому на сегодня один тюльпан стоит от 40 до 70 гривен в разных городах Украины, а розу можно купить как за 50 гривен, так и за 70 и более гривен, в зависимости от вида.

Сколько стоят тюльпаны, розы и подснежники во Львове

Журналисты 24 Канала отправились на один из местных цветочных рынков в центре Львова, чтобы узнать, сколько же нужно отдать гривен за цветы, пользующиеся популярностью в начале весны.

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Фаворитом среди подарков к весенним праздникам является тюльпан. Цена за один колеблется от 60 до 70 гривен, независимо от цвета. За букет из 15 тюльпанов нужно отдать 900 – 1 050 гривен

Цена за один колеблется независимо от цвета. За букет из 15 тюльпанов нужно отдать 900 – 1 050 гривен Интересно, что розы сейчас стоят меньше: со средним бутоном обойдется в 40 гривен за штуку , а большая белая роза будет стоить 50 гривен за штуку. Букет из 15 роз – где-то 600 – 750 гривен.

сейчас стоят меньше: со средним бутоном обойдется , а большая белая роза будет стоить Букет из 15 роз – где-то 600 – 750 гривен. Самой дорогой среди цветов является кустовая роза. Цена за веточку такой выйдет в 150 гривен. Однако стоит добавить, что преимуществом кустовых роз является то, что даже из 5 веток можно составить полноценный букет, потратив 750 гривен.

Заметьте! Тюльпаны, которые часто продают женщины посреди улицы, стоят дешевле. Например, вблизи центральных улиц города, букет из 15 тюльпанов будет стоить уже где-то 800 гривен, то есть за штуку выйдет немного больше, чем 50 гривен. А в 20 минутах от центра цена за тюльпан колеблется от 50 до 70 гривен.

Что касается других цветов, то на рынке "Шувар" за мини-букет подснежников придется отдать 90 гривен. Кроме того, в качестве подарка часто дарят не только срезанные цветы, но и вазоны. Один большой гиацинт в разных цветах обойдется в 150 гривен, а первоцвет (примула) будет стоить дешевле – 120 гривен.

Какова стоимость букетов в Хмельницком

Как рассказала 24 Каналу флорист и совладелица цветочного магазина "Квитень" Дарья Половникова, основной цветок в канун праздника 8 марта – это тюльпан. Речь идет о всех его возможных видах – обычных, пионовидных и эксклюзивных.

Конечно, такие весенние цветы, как ирисы, нарциссы, альстромерии, также популярны, потому что они выглядят свежо и по-весеннему. И роза также – классическая и кустовая,

– добавляет госпожа Дарья.

Кроме того, часто покупают мимозу, ведь многие люди такого старшего возраста помнят, как когда-то этот цветок привозили в Украину из Грузии. Сейчас ее везут аж из Италии.

Стоимость букета тюльпанов на сегодня зависит от объема. То есть 3 – 5 тюльпанов обойдутся от 200 гривен. То есть средняя цена за цветок – 60 – 65 гривен.

на сегодня зависит от объема. То есть 3 – 5 тюльпанов обойдутся от 200 гривен. То есть Если речь идет об украинской розе, которая среднего размера, то цена стартует от 70 гривен.

которая среднего размера, то цена стартует Эквадорская роза дороже – от 100 гривен за штуку.

Как добавляет Дарья, в Киеве цена на такие цветы будет дороже, ведь в столице выше оплата аренды, большие коммунальные и оплата труда. То есть в стоимость цветка заложена не только цена самого цветка.

Отличаются ли цены на цветы в Днепре

Как расспросили журналисты 24 Канала у бабушек, которые продают цветы на улицах Днепра, за один тюльпан придется отдать в пределах от 54 до 56 гривен. В то же время в супермаркетах цены ниже.

На улице: за 3 тюльпана придется отдать 170 гривен (один тюльпан стоит где-то 56 гривен). За букетик из 5 штук тюльпанов надо отдать 270 гривен (каждый цветок по 54 гривны).

за 3 тюльпана придется отдать 170 гривен (один тюльпан стоит где-то 56 гривен). За букетик из 5 штук тюльпанов надо отдать 270 гривен (каждый цветок по 54 гривны). В супермаркетах: в одном можно найти букет тюльпанов из 7 штук за 349 гривен, где один тюльпан выйдет почти по 50 гривен, а в другом за один тюльпан можно отдать почти 40 гривен.

в одном можно найти букет тюльпанов из 7 штук за 349 гривен, где один тюльпан выйдет почти по 50 гривен, а в другом за один тюльпан можно отдать почти 40 гривен. Рынок: за белые тюльпаны цена в 50 гривен за штуку, а любые другие цвета – 40 гривен за штуку.

за белые тюльпаны цена в 50 гривен за штуку, а любые другие цвета – 40 гривен за штуку. Цветочные магазины: больше всего придется отдать за один тюльпан именно здесь, ведь цена за один тюльпан достигает 70 гривен.

Кстати! Если обратить внимание и на другие цветы, то в Днепре одну веточку малой мимозы можно приобрести за 50 гривен, большую – за 100 гривен, а огромную – за 200 гривен. Нарциссы в то же время по такой цене: 150 гривен за 3 штуки, 250 гривен за 5 штук.

Какая цена на цветы в интернете

Цена тюльпанов на украинских маркетплейсах

В интернете купить тюльпаны поштучно иногда даже дешевле. Согласно ценам на сайтах самых известных маркетплейсов Украины, можно встретить цену от 25 до 35 гривен за штуку. Иногда стоимость достигает даже 50 гривен за штуку, в зависимости от продавца.

Впрочем, преимущественно такие цветы продаются оптом, а потому, чтобы цена оставалась низкой, стоит брать не 10 или 15 штук, а 50 и более.

По сколько обойдутся розы

На цветочных сайтах цена на цветы колеблется, ведь она зависит от вида розы, от длины и размера бутона.

Например, большая белая роза с высотой стебля в 80 сантиметров может обойтись в 70 гривен за штуку. В то же время красная роза со стеблем 100 сантиметров – уже более 100 гривен за штуку. За более короткие и меньшие бутоны роз можно отдать на одном из сайтов от 49 до 65 гривен за штуку. Одними из самых дорогих остаются на сайтах кустовые розы, цена которых достигает от 155 до 200 гривен.

Обратите внимание! В зависимости от сайта минимальный заказ обычно составляет от 10 до 15 роз.