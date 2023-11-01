Когда подавать показатели счетчика на газ

Прежде чем давать показатели, необходимо правильно их снять. Для этого нужно записать цифры на счетчике без учета значений красным цветом и после запятой.

Как подать показатели газового счетчика

Подаются показатели ежемесячно с 1 по 5 число. На данный момент, 98% потребителей в Украине обслуживает "Нафтогаз", как поставщик последней надежды, 2% занимают другие регуляторы.

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Кроме того, что украинцы платят за использованное сырье, они также должны оплачивать транспортировку. Как подать показатели счетчика газа:

позвонить в контакт-центр регулятора;

передать через оператора ГРМ, который может физически прийти по вашему адресу;

на сайте обслуживающей вас компании;

чат-бот поставщика.

Тарифы на газ

Поскольку решение правительства о "заморозке" тарифов продолжается до конца отопительного сезона, к апрелю роста некоторых платежей ждать не стоит. Теплоснабжение также будет происходить по схеме прошлого года.

Производящие тепло компании до 15 апреля 2024 года за тысячу кубометров будут платить 7 420 гривен. Те организации, которые обеспечивают теплоснабжение бюджетных учреждений, должны платить 16 390 гривен (с НДС). Бытовые потребители будут платить 7,96 гривны за кубометр, если они являются клиентами "Нафтогаза". Тарифы других поставщиков: