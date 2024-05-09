Выплата пенсии в Украине: возможно ли изменить дату получения пенсии по желанию пенсионера

Как известно, пенсию в Украине выплачивают в период с 4 по 25 число каждого месяца. Однако, саму дату осуществления выплаты устанавливают еще при назначении пенсии.

Могут ли изменить дату выплаты пенсии

Очень редко в Пенсионном фонде учитывают просьбы пенсионеров о пересмотре даты выплаты пенсии. Это из-за того, что она устанавливается при назначении пенсии в соответствии со статусом пенсионера и обычно остается неизменной, даже если статус пенсионера меняется.

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Как сообщили в ПФУ, график выплаты пенсий через предприятия почтовой связи формируется с учетом территориальных зон. А дата получения пенсии через банковские учреждения устанавливается в соответствии с графиком перечисления денег в банк, с учетом равномерного распределения пенсионных средств.

Как выплачивается пенсия в Украине

! Зачисление средств банками на текущие счета пенсионеров осуществляется не позднее следующего рабочего дня после их поступления от органов Пенсионного фонда.

Соответственно, выплата пенсии осуществляется в соответствии с утвержденными графиками и зависит от ряда факторов. Таким образом, пенсию выплачивают в период с 4 по 25 число месяца, за который выплачивается пенсия: за май выплачивается в мае, за июнь – в июне и тому подобное.

При этом, первоочередное право на выплаты пенсии имеют:

лица с инвалидностью вследствие войны;

участники боевых действий;

лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной;

члены семей погибших.

Следом идут обычные пенсии по инвалидности и пенсии по возрасту для граждан, которые не работают. В последнюю очередь устанавливаются даты выплаты для работающих пенсионеров.