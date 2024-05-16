Можно ли изменить дату получения пенсии
С 4 по 25 число каждого месяца украинцы получают свои пенсионные выплаты. Их назначают в четко определенном порядке.
Можно ли изменить дату пенсии
Пенсию выплачивают с 4 по 25 число каждого месяца. Дату для конкретного лица устанавливают при назначении пенсии в зависимости от статуса пенсионера.
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В первую очередь выплаты получают такие пенсионеры:
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- участники боевых действий;
- лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной;
- члены семей погибших.
Затем выплачивают обычные пенсии по инвалидности и выплаты по возрасту для граждан, которые не работают. Последними свои деньги получают работающие пенсионеры.
Стоит отметить, что график выплаты пенсий через почту устанавливается с учетом места жительства лица. А дата получения пенсии через банки определяется в соответствии с графиком перечисления средств в финучреждения с учетом равномерного распределения пенсионных средств.Напомним! Банки зачисляют средства на счета пенсионеров не позднее следующего рабочего дня после их поступления от органов ПФУ.
Соответственно в ПФУ очень редко меняют дату поступления пенсии, даже если у пенсионера изменился начальный статус.