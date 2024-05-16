Можно ли изменить дату получения пенсии

С 4 по 25 число каждого месяца украинцы получают свои пенсионные выплаты. Их назначают в четко определенном порядке.

Можно ли изменить дату пенсии

Пенсию выплачивают с 4 по 25 число каждого месяца. Дату для конкретного лица устанавливают при назначении пенсии в зависимости от статуса пенсионера.

Читайте также До 3 тысяч гривен за День Независимости: кто получит прибавку на праздник

В первую очередь выплаты получают такие пенсионеры:

лица с инвалидностью вследствие войны;

участники боевых действий;

лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной;

члены семей погибших.

Затем выплачивают обычные пенсии по инвалидности и выплаты по возрасту для граждан, которые не работают. Последними свои деньги получают работающие пенсионеры.

Стоит отметить, что график выплаты пенсий через почту устанавливается с учетом места жительства лица. А дата получения пенсии через банки определяется в соответствии с графиком перечисления средств в финучреждения с учетом равномерного распределения пенсионных средств.

Банки зачисляют средства на счета пенсионеров не позднее следующего рабочего дня после их поступления от органов ПФУ.

Соответственно в ПФУ очень редко меняют дату поступления пенсии, даже если у пенсионера изменился начальный статус.