Чи можна змінити дату пенсії

Пенсію виплачують з 4 по 25 число кожного місяця. Дату для конкретної особи встановлюють під час призначення пенсії залежно від статусу пенсіонера.

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В першу чергу виплати отримують такі пенсіонери:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

члени сімей загиблих.

Потім виплачують звичайні пенсії за інвалідністю і виплати за віком для громадян, які не працюють. Останніми свої гроші отримують працюючі пенсіонери.

Варто зазначити, що графік виплати пенсій через пошту встановлюється з урахуванням місця проживання особи. А дата отримання пенсії через банки визначається відповідно до графіка перерахування коштів до фінустанови з урахуванням рівномірного розподілу пенсійних коштів.

Нагадаємо! Банки зараховують кошти на рахунки пенсіонерів не пізніше наступного робочого дня після їх надходження від органів ПФУ.

Відповідно у ПФУ дуже рідко змінюють дату надходження пенсії, навіть, якщо у пенсіонера змінився початковий статус.