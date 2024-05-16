Чи можна змінити дату пенсії
Пенсію виплачують з 4 по 25 число кожного місяця. Дату для конкретної особи встановлюють під час призначення пенсії залежно від статусу пенсіонера.
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В першу чергу виплати отримують такі пенсіонери:
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники бойових дій;
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- члени сімей загиблих.
Потім виплачують звичайні пенсії за інвалідністю і виплати за віком для громадян, які не працюють. Останніми свої гроші отримують працюючі пенсіонери.
Варто зазначити, що графік виплати пенсій через пошту встановлюється з урахуванням місця проживання особи. А дата отримання пенсії через банки визначається відповідно до графіка перерахування коштів до фінустанови з урахуванням рівномірного розподілу пенсійних коштів.
Відповідно у ПФУ дуже рідко змінюють дату надходження пенсії, навіть, якщо у пенсіонера змінився початковий статус.