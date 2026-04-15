Авиакомпании готовятся к худшему: европейцам придется менять планы

Многим европейцам этим летом, вероятно, придется отказаться от привычных путешествий и авиаперелетов. Авиакомпании готовятся к возможной отмене рейсов из-за обострения дефицита топлива, вызванного войной в Иране.

Почему в Европе дефицит авиатоплива?

Причина проблем кроется в сокращении нефтегазовой отрасли Европы. За последние 25 лет по всему континенту закрыли более 30 нефтеперерабатывающих заводов, то есть около 16% мощностей, пишет Reuters.

Этому способствовал ряд факторов:

внутренний спрос в ЕС на нефтепродукты упал;

конкуренция из-за рубежа усилилась;

а европейские правительства проводили политику, направленную на сокращение выбросов парниковых газов.

В результате Европа стала значительно зависимой от импорта энергоносителей. Особенно европейские страны зависят от импорта авиатоплива – больше, чем от любого другого вида транспортного топлива.

В прошлом году Европа потребляла около 1,6 миллиона баррелей в сутки:

из них примерно 500 тысяч баррелей импортировались;

и около 75% этих объемов поступали с Ближнего Востока.

Поэтому из-за закрытия Ормузского пролива Европа оказалась особенно уязвимой к перебоям в поставках из Персидского залива.

Заметьте! Вдобавок война в Иране вызвала также острый дефицит горючего в Азии. Поэтому конкуренция за ресурсы только усилилась.

Как выросли цены на авиатопливо?

Цены на авиатопливо в Европе резко выросли из-за дефицита. С 18 марта они достигли исторического максимума – 1 800 долларов за тонну. После того немного снизились до примерно 1450 долларов на этой неделе.

При этом Европе сложно компенсировать потерю поставок с Ближнего Востока:

импорт авиатоплива в марте упал примерно до 437 тысяч баррелей в сутки – на 13% меньше, чем средний показатель 2025 года;

в апреле ожидается еще худшая ситуация – всего 275 тысяч баррелей в сутки.

Запасы топлива в Европе также быстро уменьшаются. В главном хабе Амстердам – Роттердам – Антверпен объемы авиатоплива и керосина сократились почти на 8% за неделю – до 646 тысяч тонн. Это стало самым низким уровнем с марта 2023 года.

Важно! По данным источников, в некоторых государствах ситуация критическая. Только две страны Европы имеют запасы авиакеросина на 90 дней работы авиации, пишет итальянское издание Corriere della Sera.

Чего ждать пассажирам летом?

Представители отрасли предупредили, что уже через три недели в Европе будет наблюдаться системный дефицит авиатоплива. Он уже влияет на крупные аэропорты.

Приземление самолетов может быть неизбежным,

– говорит гендиректор ACI Europe Карстен Шпор.

Авиакомпании уже готовятся к остановке самолетов и росту цен:

Немецкая Lufthansa подготовила антикризисные планы, которые предусматривают сокращение мощностей до 5% и возможный вывод из эксплуатации 20 – 40 старых самолетов.

Тогда как компания EasyJet зафиксировала цены на топливо только на ближайшие месяцы и уже предупреждает о возможном росте стоимости билетов в конце лета.

Обратите внимание! Ассоциация Airlines for Europe обратилась к ЕС с просьбой ввести антикризисные меры из-за кризиса в авиации. В частности, предлагает мониторинг запасов топлива и отмену отдельных налогов.

Может ли Европа нарастить импорт авиатоплива?