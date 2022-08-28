Сжиженного газа вообще не будет, – эксперт о последствиях нового акциза

Из-за ввода возможно введение унифицированной ставки на все виды топлива в размере 100 евро за 1000 литров, возможен дефицит автогаза. Поскольку автотрейдерам будет выгоднее торговать бензином, чем сжиженным газом.

Дефицит автогаза

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, в комментарии 24 канала, рассказал, что системные операторы готовы даже отказаться от продажи сжиженного газа ради большей прибыли от продаж бензина и дизеля.

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По его мнению, подтверждением тому являются их недавние заявления о том, что Украине следует отказаться от приобретения сжиженного нефтяного газа и бензина А-92, оставив на рынке всего два вида топлива: дизельное топливо стандарта Евро-5 и бензин А-95 стандарта Евро- 5.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Сжиженного газа вообще не будет. Им будет невыгодно торговать . Введение налога съест маржу, которая сейчас равняется примерно 2 гривнам на литре газа. А введение налога уменьшит ее до 50 копеек . Добавление же суммы налога к стоимости газа сделает невыгодным его использование по сравнению с бензином, потому что разница в цене станет меньше 15%. Это полностью убьет газовый сегмент топливного рынка. Вдребезги!,

– считает эксперт.

Также эксперт отметил и возможное подорожание цен в результате дефицита автогаза. Ведь если топлива будет недостаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка, цены продолжат расти. На сжиженном газе ездит абсолютное большинство коммерческого транспорта. Это означает, что автоматически удорожают все продукты питания в результате увеличения себестоимости перевозок, пояснил Рябцев.

Сколько стоит сейчас автогаз на АЗС

Средняя цена автогаза на АЗС за неделю (с 19 по 26 августа) снизилась на 21 копейку и уверенно приближается к 26 гривам за литр, к слову столько стоило горючее в начале апреля этого года. На 26 августа цена автогаза на АЗС в среднем 26,19 гривны за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает портал Enkorr.

На станциях AMIC и Shell автогаз подешевел до 25,05 и 25,82 гривны за литр соответственно. В сети "Укрнафты" продукт – до 25,30 грн за литр, на станциях "Авиас" и других сетях группы "Приват" – до 25,39 грн за литр.