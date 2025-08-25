Россия продолжает сталкиваться с топливным кризисом в стране. В частности дефицит бензина заставляет региональные власти вводить талоны.

Почему Беларусь не может помочь России во время кризиса?

Кроме того, оптовые цены с начала августа выросли на 8 %, пишет 24 канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Читайте также В России и Беларуси "назревает" экономический конфликт: Минск перенасыщает важный рынок

Более того, в начале августа правительством России был введен запрет экспорта бензина. Но ему не удалось стабилизировать рынок.

Беларусь, которая могла бы частично компенсировать дефицит, действует осторожно,

– отметили в разведке.

Спрос на белорусские нефтепродукты для страны-агрессора во второй половине августа вырос. Однако белорусские нефтеперерабатывающие заводы имеют ограниченные мощности.

В частности годовая производственная способность составляет лишь три-четыре миллиона тонн бензина. В то же время два из них потребляется внутри страны.

Однако месячное потребление топлива в России больше. Оно составляет 3 миллиона тонн.

Экономическая логика Беларуси также ограничивает поставки в Россию,

– отметили в СВР Украины.

Как сообщили в заметке, белорусский бензин выгоднее экспортировать на международные рынки:

Китай;

Индию;

Африку.

Там цены колеблются от 1 300 долларов до 1 900 долларов за тонну. В то же время Кремль предлагает Минску менее тысячи долларов США.

Обратите внимание! Даже в период предыдущего топливного кризиса в марте 2024 года Беларусь поставила Москве только 3 тысячи тонн бензина, что составляло 0,1 % месячной потребности.

Что известно о кризисе в России?