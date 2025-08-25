Не все так просто: Білорусь не може допомогти Росії у паливній кризі
- Росія стикається з паливною кризою, з дефіцитом бензину та зростанням цін.
- Білорусь не може значно допомогти Москві з купівлею нафтопродуктів, оскільки нафтопереробні заводи країни мають обмежені потужності, а економічно вигідніше експортувати бензин на міжнародні ринки.
Росія продовжує зіштовхуватися з паливною кризою у країні. Зокрема дефіцит бензину змушує регіональні влади вводити талони.
Чому Білорусь не може допомогти Росії під час кризи?
Крім того, оптові ціни з початку серпня зросли на 8 %, пише 24 канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Ба більше, на початку серпня урядом Росії була введена заборона експорту бензину. Але їй не вдалося стабілізувати ринок.
Білорусь, яка могла б частково компенсувати дефіцит, діє обережно,
– зазначили у розвідці.
Попит на білоруські нафтопродукти для країни-агресори у другій половині серпня зріс. Однак білоруські нафтопереробні заводи мають обмежені потужності.
Зокрема річна виробнича здатність становить лише три-чотири мільйони тонн бензину. Водночас два з них споживається всередині країни.
Однак місячне споживання палива в Росії більше. Воно становить 3 мільйони тонн.
Економічна логіка Білорусі також обмежує поставки до Росії,
– наголосили у СЗР України.
Як повідомили у дописі, білоруський бензин вигідніше експортувати на міжнародні ринки:
- Китай;
- Індію;
- Африку.
Там ціни коливаються від 1 300 доларів до 1 900 доларів за тонну. Водночас Кремль пропонує Мінську менше тисячі доларів США.
Зверніть увагу! Навіть у період попередньої паливної кризи у березні 2024 року Білорусь поставила Москві лише 3 тисячі тонн бензину, що становило 0,1 % місячної потреби.
Що відомо про кризу у Росії?
- Раніше українська розвідка вже повідомляла, що дефіцит бензину дістався Курильських островів. Із 20 серпня там ввели обмеження – максимум 10 літрів на людину. У пріоритеті залишаються спецслужби, екстрені служби та підприємства.
- Зокрема у ГУР розказали, що до Дня Незалежності показали росіянам на їхньому кризу у Росії, зокрема й проблему з доступом до бензину.