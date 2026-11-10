"Ситуация как с гречкой и колбасой": в России ищут оправдания проблемам с топливом

Топливный рынок страны-агрессора столкнулся с серьезными проблемами. Обстоятельства вынуждают местные власти и бизнес прибегать к непопулярным мерам.

Почему власти РФ сравнивают ситуацию с дефицитом колбасы

Депутат Госдумы Игорь Ананских попытался объяснить пустые заправки "ажиотажным спросом", который якобы вынуждает продавцов ограничивать отпуск товара, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

К сожалению, такое бывает: летом у нас с бензином, а также довольно часто с гречкой, колбасой и т. д.,

– заявил российский политик

При этом он фактически признал беспомощность российской ПВО перед воздушными угрозами. Он отметил, что когда "залетает 150 дронов, к сожалению, повреждения вполне возможны".

В то же время он отметил, что "ситуация все-таки отличается от летней" и заверил, что "соответствующие выводы сделаны, а запасы сформированы".

С 10 ноября столичные АЗС компании "Роснефть" начали отпускать не более 50 литров топлива на один автомобиль. Аналогичные жесткие меры уже действуют во многих других регионах страны.

Обратите внимание! Настоящей причиной дефицита стала серьезная деградация нефтеперерабатывающей отрасли противника в результате системных ударов.

Только в период с 30 октября по 7 ноября как минимум пять заводов "Роснефти" подверглись новым атакам со стороны Украины. Речь идет о ключевых предприятиях в Башкортостане, Рязанской, Самарской, Саратовской и Ярославской областях.

Эти объекты получили многочисленные повреждения, что мгновенно ударило по обеспечению бензином крупнейших российских городов, включая Москву.

Напомним, что украинские беспилотники вывели из строя 10 % нефтеперерабатывающих мощностей России всего за несколько дней. Существенные потери понесли предприятия в Самаре, Кстове, Уфе и Куйбышеве.