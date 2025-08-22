Топливный кризис фиксируют не только в Крыму, но и на Забайкалье и Приморье, а также на Курильских островах. Продажа бензина ограничена, в приоритете его получают спецслужбы.

Какова ситуация с бензином в России?

Регионы России один за другим вводят ограничения на продажу бензина, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Смотрите также Украинские дроны снова атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча" на Брянщине

Из-за кризиса власть вынуждена срочно закупать топливо в Беларуси. По данным концерна "Белнефтехим", во второй половине августа резко возрос интерес к белорусским нефтепродуктам со стороны российских компаний.

В целом после оккупированного Крыма, Забайкалья и Приморья дефицит бензина дошел и до Курильских островов. С 20 августа там введено ограничение на продажу топлива – не более 10 литров на одного человека.

В приоритетном порядке бензин будут получать только спецслужбы, экстренные службы и предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность района. Для населения же ограничения стали очередным подтверждением того, что топливный кризис в России набирает обороты,

– сообщили в разведке.

Заметьте! По мнению аналитиков, цены на топливо в России продолжат расти как минимум до сентября. А вот перебои с поставками сохранятся, особенно в регионах с проблемной логистикой. Однако системного топливного кризиса пока не ожидают.

Что известно о топливном кризисе в России?