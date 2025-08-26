В одном из регионов России прекратили продажу бензина: какая ситуация с топливом
- На Курилах временно прекратили продажу бензина АИ-92 для населения из-за необходимости обеспечить спецтранспорт; ожидается, что топливо снова станет доступным после разгрузки новой партии.
- Нехватка горючего наблюдается в нескольких регионах России, включая Крым, Забайкалье и Приморье, тогда как цены на топливо продолжают расти, особенно в регионах с проблемной логистикой.
Бензин для населения прекратили продавать на Курилах. Прогнозируют, что это временное ограничение.
Почему на Курилах не продают бензин?
Жители Курильского района Сахалинской области в России остались без топлива, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Курильского округа Константина Истомина.
По его словам, сейчас продажа бензина АИ-92 для населения временно прекращена, потому что весь запас необходим для спецтранспорта. Планируют, что впоследствии топливо будет доступно жителям, после того, как разгрузят новую партию.
В общем после оккупированного Крыма, Забайкалья и Приморья дефицит бензина дошел и до Курильских островов. С 20 августа там вводили ограничения на продажу топлива – не более 10 литров на одного человека, однако сейчас запретили продажу.
Заметьте! По мнению аналитиков, цены на топливо в России продолжат расти как минимум до сентября. А вот перебои с поставками сохранятся, особенно в регионах с проблемной логистикой. Однако системного топливного кризиса пока не ожидают.
Какова ситуация с топливом в России?
- Жители Крыма уже начали жаловаться на нехватку бензина. В частности, бензин марки А-95 исчез с заправочных станций, получить его можно только по талонам. В общем от нехватки горючего больше всего страдают отдаленные регионы – Забайкалье, Камчатка и оккупированный Крым.
- Беларусь не может значительно помочь Москве в топливном кризисе с покупкой нефтепродуктов, поскольку нефтеперерабатывающие заводы страны имеют ограниченные мощности, а экономически выгоднее экспортировать бензин на международные рынки.
- Вместе с этим топливо в России бьет рекорды. 20 августа оптовая цена самой популярной марки топлива А-95 уже стоила на 55% дороже, чем в начале 2025 года. Розничные цены на бензин не так растут, как вот оптовые – с начала года выросла цена на более чем 5%.