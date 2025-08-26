Бензин для населения прекратили продавать на Курилах. Прогнозируют, что это временное ограничение.

Почему на Курилах не продают бензин?

Жители Курильского района Сахалинской области в России остались без топлива, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Курильского округа Константина Истомина.

По его словам, сейчас продажа бензина АИ-92 для населения временно прекращена, потому что весь запас необходим для спецтранспорта. Планируют, что впоследствии топливо будет доступно жителям, после того, как разгрузят новую партию.

В общем после оккупированного Крыма, Забайкалья и Приморья дефицит бензина дошел и до Курильских островов. С 20 августа там вводили ограничения на продажу топлива – не более 10 литров на одного человека, однако сейчас запретили продажу.

Заметьте! По мнению аналитиков, цены на топливо в России продолжат расти как минимум до сентября. А вот перебои с поставками сохранятся, особенно в регионах с проблемной логистикой. Однако системного топливного кризиса пока не ожидают.

Какова ситуация с топливом в России?