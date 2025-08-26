Бензин для населення припинили продавати на Курилах. Прогнозують, що це тимчасове обмеження.

Чому на Курилах не продають бензин?

Мешканці Курильського району Сахалінської області в Росії залишилися без палива, повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Курильського округу Костянтина Істоміна.

За його словами, наразі продаж бензину АІ-92 для населення тимчасово припинено, бо весь запас необхідний для спецтранспорту. Планують, що згодом паливо буде доступне мешканцям, після того, як розвантажать нову партію.

Загалом після окупованого Криму, Забайкалля та Примор’я дефіцит бензину дійшов і до Курильських островів. З 20 серпня там запроваджували обмеження на продаж палива – не більше 10 літрів на одну людину, проте нині заборонили продаж.

Зауважте! На думку аналітиків, ціни на пальне в Росії продовжать рости щонайменше до вересня. А от перебої з постачанням збережуться, особливо у регіонах з проблемною логістикою. Однак системної паливної кризи поки не очікують.

Яка ситуація з паливом в Росії?