Пенсионный кризис в России: как бюджетный дефицит перебрасывают на пенсионеров
- Пенсионный фонд России на конец 2025 года имел дефицит в 16,1 миллиарда долларов, что значительно больше, чем в предыдущие кризисные годы.
- На войну в Украине тратится 68% государственного бюджета России, что создает значительные финансовые трудности для других сфер, включая пенсии.
Рекордный дефицит в Росбюджете влияет на все сферы жизни. Однако главный вопрос – как закрывать дыры в бюджете и откуда брать деньги. Частичный ответ есть в статистике пенсионного фонда Москвы, где говорится о недофинансировании пенсионеров.
Что известно о пенсионной системе России?
О том, что происходит в бюджете Кремля, говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.
Смотрите также В оккупированной части Запорожья: как россияне получили доступ к крупнейшему месторождению марганца
На конец 2025 года фонд пенсионного и социального страхования России имел дефицит в 16,1 миллиарда долларов. По сравнению с 2024 годом показатель вырос в 3 раза и одновременно вдвое больше против любых предыдущих кризисных ситуаций.
Известно, что причиной является ограничение доходов от нефтяной отрасли.
Это уже не локальная проблема одного фонда, а симптом распада всей бюджетной конструкции, которую кремль десятилетиями строил на нефтяных поступлениях,
– отметили в разведке.
Так, власти сократили федеральное финансирование на 40%, с 71,18 миллиарда долларов до 41,39 миллиарда долларов. С тем, что Россия в целом недофинансирует пенсионеров некоторые деньги начали перебрасывать на другие "важные" сферы, поэтому система просто начала разрушаться.
Известно в частности, что страховые взносы работодатели не покрывают всего объема расходов фонда, а лишь 70%. Что же касается расходов пенсионного фонда – они составляли 228,61 миллиарда долларов. В то время, когда поступления в структуру были на уровне 161,26 миллиарда.
Чтобы покрыть дефицит деньги брали из резервов. Если в начале 2025 года там было 25,15 миллиардов долларов, то сейчас остается – 15,82 миллиарда. То есть пенсионный фонд России потратил более 60% своих запасов. Если ситуация будет продолжаться, очевидно, что фонд в результате не будет иметь, откуда брать хоть какие-то ресурсы.
Обратите внимание! Дефицит в фонде 2025 года стал переломным моментом. Так, показатель в 16,1 миллиарда долларов дефицита превышает показатель кризиса 2015 года в 7,06 миллиарда и кризиса 2023 года, когда на страховые выплаты России не хватало 7,7 миллиарда долларов.
Как отмечают в сообщении, страна имеет существенные проблемы с бюджетом. В регионах недостача денег составляет 19,49 миляьрда гривен. Общий финансовый дефицит государства на конец 2025 года достиг 107,83 миллиарда долларов.
В 2026 году Кремлю, по всем признакам, придется выбирать между пенсионерами, армией и регионами. И этот выбор не будет иметь безболезненного решения. Скрытый секвестр социальных выплат, задержки компенсаций и дальнейшее перекладывание бремени на регионы становятся логическим продолжением уже запущенных процессов,
– добавляют в украинской разведке.
Что известно о нехватке работников в России?
Как пишет российское РБК, Председатель Ценробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в Кремле не хватает рабочей силы.
Многим может казаться, что длительная жесткость денежно-кредитной политики – это какая-то аномалия, ситуация, выходящая за пределы обычного, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий. И когда ситуация нормализовалась, мы достаточно быстро снижали ставки. Сейчас у нас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе – это и по экспорту, и по импорту. Безработица – 2%,
– объяснила Набиуллина.
В частности руководительница главного банка страны рассказала, что инфляция 2025 года достигла 10%, следовательно это является "свидетельством перегрева экономики".
Известно, что Москва тратит на войну в Украине 68% всего бюджета страны. Фактически люди выживают на 30% государственных средств, когда 2/3 бюджета отправляют "на Украину".
Что еще нужно знать о российском экономическом положении?
Пока Путин пытается показать, что Россия привыкла к санкциям, а экономика приспособилась к соответствующим ограничениям, на самом деле ситуация иная. Страна потратила 130 миллиардов долларов, чтобы закупить подсанкционные западные товары.
Что же касается общих показателей, экономика Моксвы сократилась на 1,5% в первом квартале 2026 года. Это худшая ситуация от введения масштабных западных санкций.