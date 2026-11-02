Всем не хватает: в России хотят отложить выплаты военным

Финансовая система России начинает испытывать серьезные сбои на фоне затянувшейся и дорогостоящей войны против Украины. Из-за нехватки средств в Кремле даже планируют отложить выплату зарплат части военнослужащих.

Почему военным придется ждать деньги

Министерство обороны России готовится впервые перенести выплату зарплат за декабрь на январь следующего года, пишет Bloomberg.

Согласно новому проекту приказа, начиная с 2026 года, ежемесячное денежное довольствие за последний месяц года будет поступать на счета военных с 11 по 21 января.

Интересно, что Кремль пока боится трогать тех, кто непосредственно находится на фронте. Новый порядок не будет распространяться на оккупантов, воюющих в Украине – они и в дальнейшем будут получать свои выплаты до 25 декабря.

Это изменение может помочь правительству управлять денежными потоками, перенеся значительный объем расходов на следующий бюджетный период,

– поясняет издание.

Дело в том, что декабрь традиционно является одним из самых затратных месяцев для государственного бюджета.

Обратите внимание! Подобная практика переноса выплат существовала еще во времена Советского Союза.

Как "дыра" в бюджете России

Решение о переносе выплат появилось на фоне ухудшения бюджетной ситуации в России. Ожидается, что в этом году государственные расходы России превысят первоначальный план на 10% и достигнут астрономической цифры в 48,5 триллиона рублей (602 миллиарда долларов).

Прогнозируется, что дефицит бюджета по итогам года вырастет до 7,3 триллиона рублей, или 3,2% ВВП, хотя еще в сентябре прогноз составлял всего 2,2%,

– отмечают аналитики.

Издание связывает превышение запланированных расходов прежде всего с увеличением расходов на войну.

В то же время Кремль не собирается значительно сокращать финансирование армии. По прогнозам российских чиновников, военные расходы составят:

17,1 триллиона рублей – в 2027 году;

16,6 триллиона рублей – в 2028 году;

16,3 триллиона рублей – в 2029 году.

Выплаты личному составу, согласно пояснительной записке к проекту бюджета, составят от 9% до 10,4% общих расходов на национальную оборону в течение следующих трех лет.

Напомним, Россия закладывает на 2027 год более 205 миллиардов долларов военных расходов. Это на 40% больше, чем предусмотрено на текущий год. Такое увеличение оборонного бюджета указывает на то, что Кремль рассчитывает продолжать войну против Украины и в дальнейшем.