Более 1 триллиона гривен: какой прогнозируется дефицит в бюджете Украины на 2025 год

Проект Государственного бюджета на 2025 год был одобрен Правительством 13 сентября. В частности, в нем заложен дефицит средств в Украине.

Дефицит в бюджете Украины составит около 1,6 триллиона гривен. Если перевести эту сумму в ВВП, то получается 19,4%.

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Каким будет дефицит в бюджете Украины в 2025 году

Что такое дефицит бюджета Дефицит бюджета – это ситуация, когда государственные расходы превышают ее доходы за определенный период, обычно за год. Это означает, что правительство тратит больше средств на финансирование своих программ, проектов и обслуживание долгов, чем получает от налогов, пошлин, сборов и других источников дохода. Дефицит бюджета обычно покрывают через: привлечения займов (выпуск облигаций или кредитов);

внутреннее заимствование (например, от центрального банка);

увеличение налогов;

сокращения расходов.

Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне более 1,6 триллиона гривен, или 19,4% ВВП. В то же время доходы общего фонда составят более 2 триллиона гривен, а расходы – более 3,9 триллиона гривен.