Бюджетный дефицит правительства США в июле вырос почти на 20% – до 291 миллиарда долларов. И это несмотря на почти 21 миллиард долларов дополнительных поступлений от таможенных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом.

Что происходит с бюджетом США?

Таким образом расходы росли быстрее, чем поступления, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Дефицит за июль увеличился на 19%, или на 47 миллиардов долларов, по сравнению с июлем 2024 года. Поступления за месяц выросли на 2%, или на 8 миллиардов, – до 338 миллиардов долларов, тогда как расходы подскочили на 10%, или на 56 миллиардов, до 630 миллиардов долларов, что стало рекордным показателем для июля.

В этом году в июле было меньше рабочих дней, чем в прошлом году, поэтому Министерство финансов отметило, что с учетом этой разницы поступления увеличились бы примерно на 20 миллиардов долларов, а дефицит составил бы около 271 миллиарда,

– уточнили в Reuters.

Чистые таможенные поступления в июле выросли примерно до 27,7 миллиарда долларов с около 7,1 миллиарда долларов годом ранее благодаря повышенным тарифным ставкам. Эти поступления были в основном на уровне июньских таможенных пошлин после стабильного роста с апреля.

Трамп неоднократно подчеркивал миллиарды долларов, которые поступают в бюджет США от его тарифов. Однако пошлины платят компании-импортеры, и часть этих расходов часто перекладывается на потребителей в виде более высоких цен.

Важно! В частности данные индекса потребительских цен показали рост цен на некоторые товары, чувствительные к тарифам, в частности мебель, обувь и автозапчасти. Но этот рост был компенсирован снижением цен на бензин в общем индексе.

За первые 10 месяцев бюджетного года таможенные поступления составили 135,7 миллиарда долларов. Это на 73 миллиарда, или на 116%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что рост поступлений от тарифов усложнит для Верховного суда возможность принять решение против импортных налогов Трампа, если судебный иск по ним дойдет до высшей судебной инстанции страны.

Общие итоги бюджета с начала года показали дефицит в 1,629 триллиона долларов, что на 7%, или на 112 миллиардов, больше, чем за тот же период прошлого года. Поступления выросли на 6%, или на 262 миллиарда, до 4,347 триллиона долларов – это рекорд для 10-месячного периода.

Обратите внимание! Расходы увеличились на 7%, или на 374 миллиарда, до 5,975 триллиона долларов – также рекорд за 10 месяцев.