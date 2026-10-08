Угроза выплатам и оружию: как дефицит бюджета ударит по кошелькам украинцев

Государственная казна столкнулась с серьезным вызовом, который может коснуться каждого гражданина. Члены правительства уже готовят непопулярные решения, чтобы сохранить финансовую стабильность страны.

Почему возникла угроза выплатам и как это отразится на кошельках обычных украинцев

Ситуация с финансированием оборонных и социальных нужд становится все более напряженной из-за нехватки внутренних ресурсов. Как сообщает "РБК-Украина", дефицит оборонного бюджета Украины уже достиг 27 миллиардов долларов. Из этой суммы Киев планирует покрыть самостоятельно лишь 7 миллиардов, а остальное ожидает от международных партнеров.

Без стабильной внешней поддержки под ударом окажутся самые уязвимые категории населения. Экономист "Центра экономической стратегии" Александра Мироненко предупреждает, что отсутствие реальных средств на счетах создаст прямую угрозу для выплаты зарплат военнослужащим и пенсий.

Если мы не получим внешнее финансирование, нам придется существенно сократить все неприоритетные расходы и, возможно, даже затронуть защищенные статьи бюджета,

– заявила эксперт.

Чтобы закрыть финансовую дыру, правительство рассматривает возможность повышения налогов. Это означает, что бизнесу и наемным работникам придется отдавать больше средств в государственную казну, что неизбежно повлияет на цены на товары и услуги.

Что известно о предыстории событий и действиях власти

Проблемы с наполнением казны фиксируются не первый месяц. Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа ранее прогнозировала, что общее недоисполнение доходов госбюджета превысит 70 миллиардов гривен.

Обратите внимание! Из-за массированных российских обстрелов инфраструктуры и падения экономической активности Кабмин уже перешел к режиму максимальной экономии, отложив все непервоочередные расходы. Премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул, что сейчас критически важно получить финансирование для заказа оружия на следующий год, поэтому Украина настаивает на ускорении выплат от ЕС и передаче замороженных российских активов.

Ранее мы писали, что процесс принятия главного финансового документа страны неожиданно оказался в под угрозой значительной задержки. Народные избранники решили проверить парламентскую систему на прочность, засыпав ее беспрецедентным количеством предложений.