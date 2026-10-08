Чому виникла загроза для виплат та як це вплине на гаманці звичайних українців

Ситуація з фінансуванням оборонних та соціальних потреб стає дедалі напруженішою через нестачу внутрішніх ресурсів. Як повідомляє "РБК-Україна", дефіцит оборонного бюджету України вже сягнув 27 мільярдів доларів. З цієї суми Київ планує перекрити самостійно лише 7 мільярдів, а решту очікує від міжнародних партнерів.

Без стабільної зовнішньої підтримки під ударом опиняться найвразливіші категорії населення. Економістка "Центру економічної стратегії" Олександра Мироненко попереджає, що відсутність реальних коштів на рахунках створить пряму загрозу для виплат зарплат військовослужбовцям та пенсій.

Якщо ми не отримаємо зовнішнє фінансування, нам доведеться суттєво скоротити всі непріоритетні витрати і, можливо, навіть зачепити захищені статті бюджету,

– зазначила експертка.

Щоб закрити фінансову діру, уряд розглядає можливість підвищення податків. Це означає, що бізнесу та найманим працівникам доведеться віддавати більше коштів до державної скарбниці, що неминуче вплине на ціни товарів та послуг.

Що відомо про передісторію подій та дії влади

Проблеми з наповненням скарбниці фіксуються не перший місяць. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа раніше прогнозувала, що загальне недовиконання доходів держбюджету перевищить 70 мільярдів гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зверніть увагу! Через масовані російські обстріли інфраструктури та падіння економічної активності Кабмін вже перейшов до режиму максимальної економії, відклавши всі непершочергові витрати. Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що зараз критично важливо отримати фінансування для замовлення зброї на наступний рік, тому Україна наполягає на пришвидшенні виплат від ЄС та передачі заморожених російських активів.

Раніше ми писали, що процес ухвалення головного фінансового документа країни несподівано опинився під загрозою серйозного затягування. Народні обранці вирішили випробувати парламентську систему на міцність, засипавши її безпрецедентною кількістю пропозицій.