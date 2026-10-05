Дыра в 4 миллиарда долларов: Зеленский признался, хватит ли государству денег

Государственная казна вновь столкнулась с серьезным финансовым вызовом, требующим немедленного решения. От успеха этих поисков напрямую зависит стабильность экономики и своевременность всех ключевых выплат.

Какой суммы не хватает для покрытия дефицита

В настоящее время Украине срочно необходимо найти еще около 4 миллиардов долларов, чтобы полностью покрыть дефицит государственного бюджета и профинансировать все критически важные нужды. Об этом серьезном финансовом вызове заявил президент Владимир Зеленский во время общения со СМИ, передает Укринформ.

По словам главы государства, эти средства нужны стране уже сейчас, ведь от них зависит макрофинансовая стабильность и бесперебойное обеспечение государства.

У нас сейчас есть определенная проблема – около 4 миллиардов долларов, которые нам нужны прямо сейчас. Они нам очень нужны. Пока что этот дефицит мы не покрыли,

– подчеркнул Зеленский.

Где правительство планирует найти необходимые миллиарды

Министерство финансов уже имеет представление о том, откуда можно привлечь львиную долю этой суммы – около 3 миллиардов долларов. Однако окончательных договоренностей с партнерами на бумаге пока нет, поэтому переговоры продолжаются в усиленном режиме. В то же время большую часть ранее выявленной "дыры" в бюджете уже удалось перекрыть благодаря двусторонней поддержке и прочным договоренностям с Европейским Союзом. Кроме того, как добавил президент, в настоящее время у партнеров есть политическая воля, чтобы приблизить получение кредита в размере 12 миллиардов долларов уже в следующем году.

Напомним, ранее мы писали, что общий дефицит украинского бюджета оценивался в 27 миллиардов долларов, значительная часть которых идет на оборонные нужды, в частности на закупку дронов и ракет. Как сообщал 24 Канал, для покрытия этих расходов власти разрабатывали специальный формат "дрон-сделки" с западными союзниками. В то же время прогнозы Международного валютного фонда остаются довольно жесткими: самым сложным для нашей экономики станет 2027 год, когда дополнительная потребность в финансировании может достичь 30–35 миллиардов долларов.

Для рядового украинца эти макроэкономические баталии означают одно: правительство делает все возможное, чтобы избежать эмиссии гривны (печатания денег), которая неизбежно привела бы к резкому скачку цен в магазинах и обесцениванию зарплат и пенсий.