Яких сум не вистачає до покриття дефіциту

Наразі Україні терміново необхідно знайти ще близько 4 мільярдів доларів, щоб повністю закрити дефіцит державного бюджету та профінансувати всі критичні потреби. Про цей серйозний фінансовий виклик заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ, передає Укрінформ.

За словами глави держави, ці кошти потрібні країні вже зараз, адже від них залежить макрофінансова стабільність та безперебійне забезпечення держави.

У нас є деякий челендж зараз, десь 4 мільярди доларів, які нам потрібні зараз. Вони нам потрібні дуже. Поки що цей дефіцит ми не закрили,

– наголосив Зеленський.

Де уряд планує знайти необхідні мільярди

Міністерство фінансів вже має розуміння, звідки можна залучити левову частку цієї суми – близько 3 мільярдів доларів. Проте остаточних домовленостей із партнерами на папері ще немає, тому переговори тривають у посиленому режимі. Водночас більшу частину раніше визначеної "діри" в бюджеті вже вдалося перекрити завдяки двосторонній підтримці та міцним домовленостям із Європейським Союзом. Крім того, як додав президент, наразі є політична воля партнерів, щоб наблизити отримання 12 мільярдів доларів кредиту вже наступного року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що загальний дефіцит українського бюджету оцінювався у 27 мільярдів доларів, значна частина з яких йде на оборонні потреби, зокрема закупівлю дронів та ракет. Як повідомляв 24 Канал, для покриття цих витрат влада розробляла спеціальний формат "дрон-діл" із західними союзниками. Водночас прогнози Міжнародного валютного фонду залишаються доволі жорсткими: найважчим для нашої економіки стане 2027 рік, коли додаткова потреба у фінансуванні може сягнути 30 – 35 мільярдів доларів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для пересічного українця ці макроекономічні баталії означають одне: уряд робить усе можливе, щоб уникнути емісії гривні (друку грошей), яка б неминуче призвела до різкого стрибка цін у магазинах та знецінення зарплат і пенсій.