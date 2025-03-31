Бюджетный дефицит в России выше, чем прогнозировал Минфин
- Дефицит федерального бюджета России в начале 2025 года составил 3,8 триллиона рублей, что больше прогноза Минфина в 2,7 триллиона рублей.
- Основная причина разногласий заключается в значительно более низких доходах, чем ожидалось, в частности, более 1 триллиона рублей не соответствует оценкам Минфина.
В России дефицит федерального бюджета оказался больше прогноза Минфина. Ранее Минфин ожидал дефицит на уровне 2,7 триллиона рублей.
Разногласия Минфина и казначейства
По итогам января-февраля 2025 года дефицит бюджета составил 3,8 триллиона рублей, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Читайте также Молдова выразила интерес к использованию украинских газовых хранилищ
Согласно данным Федерального казначейства:
- доходы бюджета за этот период составили 3,9 триллиона рублей (план Минфина – 5,3 триллиона рублей);
- расходы – 7,76 триллиона рублей (по оценкам Минфина – 8 триллионов рублей).
Основная причина расхождений между данными казначейства и Минфина заключается в значительно более низком доходе, что более чем на 1 триллион рублей не соответствует оценкам Минфина.
Какие официальные объяснения
Минфин, предоставляя предварительную оценку исполнения бюджета, отметил, что доходы были учтены с учетом платежей, поступивших на единый налоговый счет и отнесены к соответствующим доходам федерального бюджета по состоянию на 1 марта.
Обратите внимание! Поскольку последним рабочим днем месяца и днем уплаты налогов была пятница, 28 февраля, не все платежи успели быть зачислены до этой даты и были учтены в следующем месяце.