Впервые за 15 лет: что происходит в России из-за дефицита бюджетов

Регионы России начали больше "занимать", чтобы покрывать свои текущие расходы. Эти события происходят на фоне резкого роста дефицита бюджетов.

Что известно о долгах российских регионов?

По итогам 2025 года совокупный долг регионов вырос на 11% год к году и достиг 3,48 триллиона рублей, о чем пишет российское медиа "The Moscow Times".

В частности объем общего долга вырос до рекордного за последние 15 лет уровня. Преимущественно задолженность регионов росла за счет банковских кредитов: их объем увеличился почти втрое и составил 676 миллиардов рублей.

В частности объем выпущенных облигаций вырос на 6% год к году (+24,8 миллиарда рублей), тогда как объем бюджетных кредитов и государственных гарантий регионов, наоборот, уменьшился на 5% и 24% соответственно (– 124,1 миллиарда и 15,3 миллиарда рублей).

В то же время совокупные расходы субъектов на обслуживание долга за прошлый год выросли на 39% – до 105 миллиардов рублей. В 2024-м они составляли 75 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем в 2023 году (65 миллиардов).

Рост долга зафиксирован в 38 регионах – они увеличили обязательства на 587 миллиардов рублей. Лидерами в номинальном выражении стали:

Кемеровская область (+51,2 миллиарда рублей);

Ханты-Мансийский автономный округ +48 миллиардов рублей);

Нижегородская (+47,6 миллиардов рублей);

Иркутская (+46,6 миллиардов рублей);

Тюменская (+41,3 миллиарда рублей);

также Ямало-Ненецкий автономный округ (+41,2 миллиарда).

Обратите внимание! При этом в Иркутской области долг вырос более чем вдвое, в Тюменской и Сахалинской областях и ХМАО – более чем в пять раз, а в ЯНАО – почти в восемь.

Увеличение совокупного долга на 11% отражает расширение дефицитов региональных бюджетов в 2025 году, хотя официальных данных по этому показателю еще нет. Об этом сказал эксперт ЦМАКПа Эмиль Аблаев.

По оперативным данным Единого портала бюджетной системы, расходы регионов превышали доходы примерно на 10%. На рост заимствований повлияли:

общее сокращение поступлений от налога на прибыль;

рост обязательных расходов;

высокая стоимость денег при жесткой денежно-кредитной политике.

Также текущая динамика долга является следствием замедления экономики.

Обратите внимание! При существующих темпах роста, торможения динамики зарплат, крепкого рубля и низких сырьевых цен потребность в дополнительных заимствованиях у регионов будет возникать и в 2026 году.

Напомним, что бюджет России в основном идет на войну против Украины. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовала Федеральная разведывательная служба Германии (BND).

Согласно информации, в 2025 году военные расходы составляли примерно половину общего бюджета, а также около 10% российской экономики.

В частности реальные военные расходы России в последние годы были до 66% больше, чем об этом официально заявлялось.

