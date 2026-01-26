Что известно о кризисе в регионах?

Дело в том, что местные бюджеты уже не имеют денег на выплату зарплат работникам правительственных структур, о чем рассказали в Главном управлении разведки.

В разговоре местная жительница говорит, что "административный аппарат будут сокращать на 20 процентов, потому что денег нет, платить нечем". Сокращенных работников пытаются перевести на другие должности.

Это означает, что людей "выгоняют" с одной работы, чтобы трудоустроить в другой. Им ищут такую же работу с такой же зарплатой. Но перед этим людям нужно проходить многочисленные бюрократические барьеры. А также это требует нового образования. И это вызывает много негативных эмоций у простого населения, которое сталкивается с нововведениями.

В частности местные жители пытаются организовать собрание, чтобы обсудить там собственные проблемы. Но даже для этого не хватает как ресурсов, так и помещений.

Заметьте! Финансирование домов культуры формально не сокращают. Как отметила россиянка, они сейчас действительно нужны местным.

Напомним, что ситуация в регионах становится все более печальной. Об этом сообщали в Службе внешней разведки.

Проблема заключается в том, что федеральный бюджет ограничен в ресурсах. И даже больше, он сосредоточен на войне против Украины.

В то же время внутренний спрос не растет, в денег у населения или инвесторов не становится больше. То есть регионам приходится выживать без поддержки и каких-либо перспектив.

Что еще происходит в регионах России?