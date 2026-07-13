Топлива нет, техника простаивает: в России начался коллапс агропромышленного комплекса

Топливный кризис в России продолжает набирать обороты и уже ударил по аграрному сектору и логистике. Российские перевозчики и фермеры заявляют о дефиците дизельного топлива, закрытых АЗС и ограничениях на продажу топлива, что грозит срывом полевых работ и перевозок зерна.

Российские аграрии и перевозчики заявляют о критическом дефиците топлива

В России углубляется топливный кризис, который все сильнее сказывается на аграрном секторе, логистике и работе портов, сообщает Служба внешней разведки Украины. Российские фермеры и транспортные компании уже открыто говорят о критическом дефиците дизельного топлива, из-за которого возникают серьезные перебои с перевозкой зерна и выполнением полевых работ.

Руководство транспортной компании "Азовзернотранс", которая обеспечивает перевозку зерна на юге России, сообщило о катастрофической ситуации. Хотя в России страдают не только перевозки, но и уборка зерна. По их словам, часть автозаправочных станций вообще прекратила продажу дизельного топлива, а там, где топливо еще есть, действуют строгие ограничения – не более 30 литров в один бак.

В таких условиях логистика фактически теряет эффективность. Например, современные погрузчики потребляют около 8 литров дизельного топлива в час, поэтому водители вынуждены постоянно ездить на заправки вместо выполнения основной работы. Это уже создает проблемы для работы портов Азова, Таганрога и Ростова-на-Дону.

Дополнительной проблемой стало ограничение на отпуск дизельного топлива в канистры. Из-за этого заправить тяжелую строительную или гусеничную технику, которая не может выезжать на дороги общего пользования, практически невозможно. В результате часть инфраструктурных работ, по словам предпринимателей, уже фактически остановилась.

Чем топливный кризис грозит российскому агросектору

Российские аграрии предупреждают, что нехватка дизельного топлива может серьезно повлиять на урожайность. Из-за перебоев с поставками топлива возникают риски срыва как уборочной, так и посевной кампаний.

По оценкам самих фермеров, задержки с обеспечением техники дизельным топливом могут привести к потере до 30% урожая. Наиболее сложная ситуация сложилась в малых и средних хозяйствах, которые не имеют собственных резервуаров для хранения топлива и вынуждены покупать его на обычных АЗС.

Помимо физического дефицита, аграрии сталкиваются с стремительным подорожанием дизельного топлива. За несколько дней оптовая цена выросла со 107 до 115 рублей за литр, и тенденция к росту сохраняется. При этом, по словам представителей бизнеса, даже по таким ценам топливо часто невозможно приобрести из-за его отсутствия.

Эксперты отмечают, что сочетание дефицита топлива, высокой инфляции и логистических проблем сильнее всего ударяет по малому и среднему бизнесу. Если ситуация не изменится в ближайшее время, это может привести не только к дальнейшему сокращению производства в аграрном секторе, но и к усугублению проблем с внутренними поставками продовольствия и экспортной логистикой России.

Между тем в России в июне 2026 года резко выросли цены на бензин. Одной из главных причин кризиса стало усиление украинских ударов с большого расстояния по нефтеперерабатывающим заводам и предприятиям по производству топлива.