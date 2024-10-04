МВФ прогнозирует, что дефицит финансирования Украины достигнет 26 миллиардов долларов в 2025 году

МВФ не изменил своих прогнозов относительно дефицита финансирования Украины в 2025 году. который составит 26 миллиардов долларов. Несмотря на это по результатам последнего пересмотра программы EFF этот показатель может измениться.

Дефицит финансирования Украины

Директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак рассказала Укринформу о прогнозах на 2025 год.

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Во время четвертого пересмотра дефицит финансирования Украины на 2025 год прогнозировался на уровне почти 26 миллиардов долларов

– сказала она.

Однако этот прогноз будет обновлен по результатам пятого пересмотра над которым сейчас продолжается работа.

Козак добавила, что Исполнительный совет МВФ соберется, чтобы обсудить выделение следующего транша для Украины в рамках программы расширенного финансирования. Ожидается, что это заседание состоится накануне ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка, которые запланированы на 21-26 октября.