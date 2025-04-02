Миллиарды долларов: Шмыгаль рассказал, сколько составляет дефицит финансирования восстановления Украины
Общий дефицит финансирования потребностей на восстановление в 2025 году в Украине составляет почти 10 миллиардов долларов. Поэтому важным остается финансирование других критически необходимых проектов.
В Украине дефицит финансирования восстановления
И это с учетом того, в 2025 году при поддержке доноров Правительство выделило почти 7,4 миллиарда долларов на приоритетное восстановление, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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Согласно словам Шмыгаля, ключевыми направлениями совместной работы Украинской платформы доноров в этом году предусматриваются:
- бюджетная поддержка;
- устойчивое финансирование восстановления инфраструктуры;
- жилья;
- энергетики;
- экономическое развитие;
- привлечение инвестиций на пути в ЕС.
В этом году наша бюджетная потребность в международной поддержке составляет 39,3 миллиарда долларов, и мы имеем подтверждение от партнеров, что эта потребность будет покрыта. Есть уже работать по поддержке на 2026 год,
- сообщил Денис Шмыгаль.
Он отметил, что Киев благодарен странам G7 и Европейской комиссии за поддержку инициативы ERA и направление Украине средств за счет доходов от обездвиженных российских активов.
Кроме того, по данным обновленной оценки RDNA4, общая стоимость восстановления Украины составляет 524 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. А при поддержке партнеров Украина продолжит программу быстрого восстановления страны по пяти ключевым приоритетам:
- энергетика;
- жилье;
- критическая и социальная инфраструктура;
- гуманитарное разминирование;
- поддержка частного сектора.
В 2025 году при поддержке доноров Правительство выделило почти 7,4 миллиарда долларов на приоритетное восстановление. При этом общий дефицит финансирования потребностей на восстановление в 2025 году составляет почти 10 миллиардов долларов. Поэтому крайне важным остается финансирование других критически необходимых проектов,
- подчеркнул премьер-министр.
Важно! Он также отметил движение к членству в Европейском Союзе и заявил, что цель на этот год - максимальная секторальная интеграция и открытие переговоров по всем шести кластерам. В частности Украина нацелена на дальнейшее выполнение совместных договоренностей и реализацию необходимых реформ.