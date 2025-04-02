В Україні дефіцит фінансування відбудови

І це з урахуванням того, у 2025 році за підтримки донорів Уряд виділив майже 7,4 мільярда доларів на пріоритетне відновлення, пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Згідно зі слів Шмигаля, ключовими напрямками спільної роботи Української платформи донорів цього року передбачаються:

бюджетна підтримка;

стале фінансування відбудови інфраструктури;

житла;

енергетики;

економічний розвиток;

залучення інвестицій на шляху до ЄС.

Цього року наша бюджетна потреба у міжнародній підтримці складає 39,3 мільярда доларів, і ми маємо підтвердження від партнерів, що ця потреба буде покрита. Маємо вже працювати щодо підтримки на 2026 рік,

— повідомив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Київ вдячний країнам G7 і Європейській комісії за підтримку ініціативи ERA та спрямування Україні коштів завдяки прибуткам від знерухомлених російських активів.

Крім того, за даними оновленої оцінки RDNA4, загальна вартість відбудови України становить 524 мільярдів доларів впродовж наступного десятиліття. А за підтримки партнерів Україна продовжить програму швидкого відновлення країни за п'ятьма ключовими пріоритетами:

енергетика; житло; критична та соціальна інфраструктура; гуманітарне розмінування; підтримка приватного сектору.

У 2025 році за підтримки донорів Уряд виділив майже 7,4 мільярда доларів на пріоритетне відновлення. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 мільярдів доларів. Тому вкрай важливим залишається фінансування інших критично необхідних проєктів,

— наголосив прем'єр-міністр.

Важливо! Він також відзначив рух до членства в Європейському Союзі та заявив, що мета на цей рік — максимальна секторальна інтеграція та відкриття переговорів за всіма шістьма кластерами. Зокрема, Україна націлена на подальше виконання спільних домовленостей і реалізацію необхідних реформ.