Дефицит газа в ЕС: ждут ли европейцев "космические" счета за коммунальные услуги зимой

Нынешний отопительный сезон готовит европейцам неприятный сюрприз, который может существенно опустошить их кошельки. Ситуация на энергетическом рынке обостряется, вынуждая правительства искать экстренные пути спасения.

Кого затронет энергетический кризис и как это отразится на ценах для потребителей

Европейский Союз столкнулся с угрозой зимнего дефицита газа, который может оставить без энергии эквивалент 12 миллионов домохозяйств. Из-за низких запасов в хранилищах блок рискует столкнуться с резким ростом счетов за электроэнергию и принудительными мерами экономии, как пишет POLITICO.

По данным американского аналитического центра IEEFA, общий дефицит природного газа этой зимой может достичь 14 миллиардов кубометров. Это около 7% от общего спроса ЕС. Главная причина – запасы газа упали до самого низкого уровня для этого времени года с 2011 года, едва превышая 70%. Летом трейдерам было выгоднее продавать "голубое топливо" из-за высоких цен, а не закачивать его в хранилища.

Важно! Если зима будет холодной, Европе придется покупать газ по завышенным ценам на нестабильных мировых рынках. "Рекордно низкие запасы делают блок уязвимым к скачкам цен", – отметила ведущий европейский энергетический аналитик IEEFA Ана Халлер-Макаревич. Она предупреждает, что исчерпание запасов в этом году приведет к еще более высоким затратам на их пополнение в следующем.

Альтернативой является импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США. Однако по текущим ценам закупка недостающих объемов обойдется европейцам в дополнительные 3 миллиарда евро. Это на 12% дороже, чем в прошлом году.

Какие события и решения предшествовали этой ситуации

Ситуацию значительно осложняет геополитика и война на Ближнем Востоке, которая нарушает глобальные цепочки поставок. Кроме того, с января вступает в силу общеевропейский запрет на долгосрочные контракты на поставку российского СПГ. Это решение, хотя и наносит удар по экономике агрессора, дополнительно сократит европейский импорт на 7 миллиардов кубометров.

Обратите внимание! Как отмечает старший аналитик газового рынка S&P Global Energy Лоран Русецкас, быстрое сокращение запасов в начале зимы неизбежно приведет к росту цен, чтобы перенаправить грузы из Азии в Европу. При этом он напомнил, что война в Украине уже безвозвратно уничтожила 20% промышленного спроса на газ в ЕС.

Недавно мы писали, что многолетняя лояльность к Москве сыграла злую шутку с энергетикой Венгрии. Теперь правительство вынуждено срочно переписывать правила игры на рынке, чтобы спасти собственную экономику от коллапса.