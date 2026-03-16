Дефицит газа вынуждает переходить на керосин: где в мире вводят ограничения для населения

Американо-израильская война против Ирана нарушила энергоснабжение по всему миру. Однако среди наиболее пострадавших регионов оказалась Южная Азия, которая сильно зависит от стран Персидского залива в импорте газа.

Что происходит из-за дефицита газа?

В университетах отменяют экзамены, рестораны отказываются от фритюра, а в крематориях пытаются не допустить накопления тел. Подробнее о кризисе сообщает Financial Times.

Что происходит в Индии?

Например, Индия как второй по величине импортер сжиженного газа в мире получает 60% поставок из ОАЭ, Кувейта, Катара и Саудовской Аравии. Однако после фактического закрытия Ормузского пролива она столкнулась с дефицитом, поскольку запасы неустанно сокращаются.

И пока премьер-министр Нарендра Моди уверяет, что "причин для паники нет", в самой населенной стране мира распространяются новости о скупке запасов, кражах и завышении цен.

Граждане спешат обеспечить себя газовыми баллонами, которые используют преимущественно для приготовления пищи. В свою очередь правительство уже позволило заведениям использовать для этого более вредные для окружающей среды виды топлива, в частности уголь, дрова и керосин.

Индийские крематории переходят на электрические печи, а 20% отелей в Мумбаи уже закрылись. Национальная ассоциация ресторанов посоветовала 500 тысячам членов сократить рабочее время и отказаться от блюд, требующих длительного тушения или фритюра.

Интересно! В ресторане быстрого питания в Мумбаи Amrut Sagar рассказали, что на черном рынке газовые баллоны продаются по цене, которая вдвое превышает их обычную стоимость – примерно 1 800 рупий.

Как экономят газ в Бангладеше?

В Бангладеш импорт покрывает 95% энергетических потребностей, поэтому из-за последних мировых событий госкомпания ввела массовые ежедневные ограничения на поставки газа. Все государственные и частные университеты закрыли, а экзамены отменили.

Более того, заводам по производству удобрений поручили приостановить производство на 15 дней и перенаправить имеющийся газ на электростанции, во избежание массовых отключений электроэнергии.

Премьер-министр (Тарик Рахман – 24 Канал) уже начал экономить на освещении своего офиса, включая только половину ламп. Он не использует кондиционеры, если это не является насущной необходимостью,

– рассказал пресс-секретарь политика.

Как растут цены в Пакистане?

Пакистан имеет собственные запасы, но все еще зависит от Персидского залива, который обеспечивает 20% его потребления газа. Из-за конфликта страна может не получить ни одного из запланированных на апрель грузов от QatarEnergy, поставляющей 90% импорта СПГ.

До конца марта правительство уже закрыло школы, перевело обучение в университетах в онлайн-режим и ввело 4-дневную рабочую неделю для большинства госучреждений. Кроме того, цены на бензин повысили на 20%.

Если ситуация будет продолжать ухудшаться такими темпами, не дай Бог, цены выйдут из-под контроля,

– сказал премьер-министр Шехбаз Шариф.

К слову, большинство бедных и сельских домохозяйств в Пакистане используют сжиженный газ для приготовления пищи и отопления.

Грозит ли дефицит газа Европе?