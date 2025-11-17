Приднестровье накрыл новый газовый кризис: ключевые заводы становятся

Непризнанное Приднестровье снова столкнулось с дефицитом газа. Из-за кризиса останавливаются крупные предприятия и приходится использовать альтернативное топливо для электростанции.

Какой газовый кризис в Приднестровье?

Об этом сообщают информационные ресурсы региона, передает 24 Канал со ссылкой на МОСТ.

По их информации, еще 13 ноября из-за сокращения поставок газа остановились крупные предприятия Приднестровья, которые требуют много энергии для работы. Среди них:

Тиротекс;

ММЗ;

Молдавизолит.

Также источники сообщают, что на газовых заправках возникли очереди.

А 14 ноября появилась информация о том, что ключевая электростанция региона – Молдавская ГРЭС – вынуждена была перейти на уголь. Это связывают с ограниченными объемами газа, которые поступают в Приднестровье.

Ресурсы отмечают, что дефицит вызван задержкой платежей за газ, которые осуществляет Россия.

Очередной платеж за газ для приднестровского региона снова задерживается. Из-за этого в ближайшие дни, а возможно и неделями, региону придется экономить газ,

– добавляет МОСТ.

Стоит знать! Между тем власти непризнанной республики ситуацию с нехваткой газа официально не комментируют.

Почему это не первый газовый кризис?

Приднестровье уже не впервые страдает от дефицита газа. В октябре регион вынужден был ограничить потребление газа опять же из-за трудностей с оплатой. Они привели к сокращению ежедневных поставок с 3,1 миллиона до 1,2 миллиона кубометров.

Тогда вице-премьер-министр Молдовы Роман Рошка предостерег, что Приднестровье оказалось на грани исчерпания запасов газа, и предложил помощь для преодоления дефицита. Однако власти региона проигнорировали предложение о поддержке.

Так уже 17 октября руководитель Moldovagaz Вадим Чебан объявил о возобновлении поставок газа в Приднестровье, пишет Reuters.

С 17 октября полномасштабные поставки природного газа в регион Приднестровья возобновятся в соответствии с контрактными объемами, необходимых для обеспечения потребностей всех потребителей,

– отметил Чебан.

Важно! Это позволило не только вернуть горячую воду в дома жителей региона, но и начать подготовку к отопительному сезону.

Что известно о поставках газа в Приднестровье?