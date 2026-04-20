Только "неидеальная ситуация": в ЕС отрицают дефицит авиационного топлива

Многие европейские СМИ сообщили, что из-за войны в Иране и перебоев с поставками в Европе возникли серьезные проблемы с авиационным топливом. Однако в Еврокомиссии уверяют, что дефицита нет.

Как в ЕС комментируют проблемы с авиатопливом?

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчирова, пишет The Guardian.

В Европейском Союзе есть значительные мощности для переработки нефти и производства авиатоплива, поэтому мы готовимся к возможным действиям, но все будет зависеть от развития ситуации. На этом этапе дефицита топлива в ЕС нет,

– подчеркнула она.

Пресс-секретарь отметила, что сейчас Брюссель готовится к различным сценариям и информирует граждан о ситуации. И вопрос доступности авиатоплива является одним из приоритетов.

В рамках подготовки мы общаемся с гражданами и информируем их... ведь понимаем, что ситуация не является идеальной,

– отметила Грнчирова.

По ее словам, Еврокомиссия занимается подготовкой к возможным вызовам и кординацией усилий. В частности, на прошлой неделе состоялось заседание по вопросам постаання нефти. Еще одна встреча планируется на конец этой недели.

Заметьте! Также пресс-секретарь добавила, что ЕС планирует в ближайшее время представить новый энергетический пакет. Он "будет охватывать различные аспекты, связанные с нынешним кризисом".

Что известно о дефиците авиатоплива в ЕС?

Ранее Reuters писало, что запасы авиатоплива в Европе быстро уменьшаются.

В главном хабе Амстердам – Роттердам – Антверпен объемы авиатоплива и керосина сократились почти на 8% только за одну неделю – до 646 тысяч тонн. Это самый низкий уровень с марта 2023 года.

А итальянское издание Corriere della Sera предупреждало, что запасы авиатоплива могут иссякнуть в странах Европы уже во второй половине мая.

Более того, по его данным, только две страны имеют запасы топлива, достаточные для летнего сезона отпусков:

большинство стран имеют авиатоплива на 30 дней резерва;

в некоторых запас якобы вообще только на 8 – 10 дней работы авиации.

Представители отрасли предупредили, что за три недели в Европе будет наблюдаться системный дефицит авиатоплива.

Приземление самолетов может быть неизбежным,

– отметил гендиректор ACI Europe Карстен Шпор.

Обратите внимание! По оценкам источников, критическим периодом может стать май Если Европа так и не получит новых поставок с Востока, то может использовать свои стратегические резервы. По этому пессимистическому сценарию, скоро европейцам придется ограничивать поставки авиакеросина в отдельных странах.

Что еще известно о дефиците авиатоплива?