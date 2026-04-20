Только "неидеальная ситуация": в ЕС отрицают дефицит авиационного топлива
- Еврокомиссия заявляет, что сейчас дефицита авиатоплива в ЕС нет, но ситуация не является идеальной, и они готовятся к различным сценариям.
- Европейские СМИ сообщают о скором уменьшении запасов авиатоплива, а представители отрасли предупреждают о возможном системном дефиците в ближайшие недели.
Многие европейские СМИ сообщили, что из-за войны в Иране и перебоев с поставками в Европе возникли серьезные проблемы с авиационным топливом. Однако в Еврокомиссии уверяют, что дефицита нет.
Как в ЕС комментируют проблемы с авиатопливом?
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчирова, пишет The Guardian.
В Европейском Союзе есть значительные мощности для переработки нефти и производства авиатоплива, поэтому мы готовимся к возможным действиям, но все будет зависеть от развития ситуации. На этом этапе дефицита топлива в ЕС нет,
– подчеркнула она.
Пресс-секретарь отметила, что сейчас Брюссель готовится к различным сценариям и информирует граждан о ситуации. И вопрос доступности авиатоплива является одним из приоритетов.
В рамках подготовки мы общаемся с гражданами и информируем их... ведь понимаем, что ситуация не является идеальной,
– отметила Грнчирова.
По ее словам, Еврокомиссия занимается подготовкой к возможным вызовам и кординацией усилий. В частности, на прошлой неделе состоялось заседание по вопросам постаання нефти. Еще одна встреча планируется на конец этой недели.
Заметьте! Также пресс-секретарь добавила, что ЕС планирует в ближайшее время представить новый энергетический пакет. Он "будет охватывать различные аспекты, связанные с нынешним кризисом".
Что известно о дефиците авиатоплива в ЕС?
Ранее Reuters писало, что запасы авиатоплива в Европе быстро уменьшаются.
В главном хабе Амстердам – Роттердам – Антверпен объемы авиатоплива и керосина сократились почти на 8% только за одну неделю – до 646 тысяч тонн. Это самый низкий уровень с марта 2023 года.
А итальянское издание Corriere della Sera предупреждало, что запасы авиатоплива могут иссякнуть в странах Европы уже во второй половине мая.
Более того, по его данным, только две страны имеют запасы топлива, достаточные для летнего сезона отпусков:
- большинство стран имеют авиатоплива на 30 дней резерва;
- в некоторых запас якобы вообще только на 8 – 10 дней работы авиации.
Представители отрасли предупредили, что за три недели в Европе будет наблюдаться системный дефицит авиатоплива.
Приземление самолетов может быть неизбежным,
– отметил гендиректор ACI Europe Карстен Шпор.
Обратите внимание! По оценкам источников, критическим периодом может стать май Если Европа так и не получит новых поставок с Востока, то может использовать свои стратегические резервы. По этому пессимистическому сценарию, скоро европейцам придется ограничивать поставки авиакеросина в отдельных странах.
Что еще известно о дефиците авиатоплива?
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол ранее заявил, что у Европы осталось примерно шесть недель авиационного топлива. Он предупредил, что уже в ближайшее время могут начать отменять рейсы.
Технический директор компании Lufthansa Грация Виттадини подтвердила, что летом авиасферу ждет непростой период. Ведь поставщики не гарантируют наличие топлива для самолетов.
Тогда как авиационный эксперт Богдан Долинце для 24 Канала рассказал, что 30 – 50% авиатоплива поставляется в Европу из стран Персидского залива. Поэтому сокращение поставок может быть весьма ощутимым.