Что известно о дефиците авиатоплива?

О том, на сколько дней Европе хватит реактивного топлива, говорится в материале Al Jazeera.

Из-за войны на Ближнем Востоке поставки энергоносителей, в частности специального реактивного топлива для самолетов – почти полностью ограничены.

В течение последних 7 недель на фоне кризисной ситуации на нефтяных рынках, есть последствия также для авиатоплива. Так, рынок ресурса останутся нестабильным.

У Европы осталось примерно шесть недель авиационного топлива,

– отметил Фатих Бирол.

Председатель Международного энергетического агентства (МЭА) акцентировал, что в ближайшее время могут отменять рейсы. А двухнедельное перемирие между США и Ираном не исправило ситуацию. Последствия связаны с тем, что в результате войны:

основные логистические цепи разорвали или они прекратили работу;

нефтеперерабатывающие заводы не успевают восстанавливать мощности.

Важно учесть, что 75% авиатоплива ЕС получал с Ближнего Востока. Сейчас же проблема не только в транспортировке, но и в ценах. Ведь меньше поставки автоматически повышает стоимость горючего. Так, цены на нефть марки Brent превышают 100 долларов за баррель.

Какие убытки несут авиакомпании?

Кризис топлива бьет даже по крупным компаниям. Так, некоторые перевозчики заявили о значительных убытках. В то же время авиагигант Lufthansa из Германии сообщил о закрытии CityLine, регионального подразделения.

Наши поставщики меняют свои прогнозные периоды и больше не желают давать прогноз на временной промежуток, который выходит за пределы одного месяца,

– отметила Грация Виттадини.

Технический директор компании Lufthansa подтвердила, что летом авиасферу ждет непростой период. Ведь поставщики не гарантируют наличие топлива для самолетов.

Заметьте! Для самолетов требуется специальное реактивное топливо. Ресурс производят на основе керосина. В течение 2025 года ежедневное потребление авиатоплива составляло 7,8 миллиона баррелей. На 2026 год планировали увеличить показатель, однако война в Иране и ограниченные поставки топлива – меняют ситуацию.

Сейчас же известно, что запасы топлива упали до критических уровней. Некоторые аэропорты сообщают, что заправочные баки самолетов пустые. Как отмечают в материале, если Ормузский пролив не откроют, то авиарейсы даже могут прекратить.

Относительно летнего периода – ежегодно для Европы это 747 миллионов пассажиров. И здесь речь идет не только об экономических доходах для авиасферы. Страны ЕС частично живут из тех средств, которые получают от туризма граждан других государств. Поэтому, финансово и экономически ограничения работы гражданской авиации точно повлияют на ЕС.

В то же время, как ранее отмечали в Reuters, стоимость билетов на самолеты резко начала расти. Компании Qantas Airways, Air New Zealand повысили цены на всех маршрутах. Air India будет вводить новые тарифы постепенно. Пока там предлагают ввести дополнительный сбор на внутренних и международных рейсах. А вот скандинавские авиалинии, или SAS, меняют цены временно, в соответствии с ситуацией.

Что еще известно о последствиях войны на Ближнем Востоке?