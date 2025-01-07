Почти 2 триллиона гривен: Украина подытожила дефицит госбюджета 2024 года

Украина подытожила дефицит государственного бюджета 2024 года. В декабре его уровень значительно вырос по сравнению с предыдущими годами, что стало результатом высоких расходов, в частности на оборону и социальные программы.

Какой дефицит госбюджета Украины в 2024 году

Дефицит государственного бюджета Украины в декабре 2024 года значительно вырос из-за интенсивного наращивания расходов, а по итогам года составил около 1,771 триллиона гривен, говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины, январь 2025 года, передает 24 Канал.

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Годовой дефицит, по оценкам НБУ, превысил показатель 2023 года (около 1,771 триллиона гривен), хотя и был несколько меньше, чем утвержденный в Законе (1,846 триллиона гривен),

– говорится в сообщении.

В то же время благодаря рекордным объемам международной помощи, полученной в декабре, удалось не только наверстать финансирование расходов государственного бюджета, но и создать запас ликвидности на начало 2025 года

В декабре расходы достигли рекордного уровня, сохраняя высокие темпы роста (около 25% по сравнению с прошлым годом). Однако по итогам года общий прирост расходов был умеренным, составив около 12% по сравнению с 2022 годом.

Основными статьями расходов оставались:

оборона, безопасность;

социальные программы.

В декабре также продолжался рост капитальных расходов, что было обусловлено прежде всего потребностями военных и проведением ремонтных работ, а также компенсацией за поврежденное имущество.

Напомним! Дефицит государственного бюджета Украины за 2023 год составил 1,33 триллиона гривен, что на 418,9 миллиарда гривен больше по сравнению с 2022 годом.