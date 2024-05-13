Ситуация в энергосистеме сложная: украинцев призывают к экономному потреблению

После вражеских обстрелов Украина потеряла часть генерирующих мощностей. Учитывая это, Министерство энергетики Украины призывает потребителей экономно потреблять электроэнергию.

Сколько мощностей потеряла Украина

Глава Минэнерго Герман Галущенко отметил, что в течение последних месяцев украинская энергосистема получила наибольшие повреждения со времен начала полномасштабной войны с Россией. По его словам, то, что Украина сейчас избежала блэкаута – заслуга энергетиков, которые работают круглосуточно.

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Герман Галущенко Министр энергетики Украины На сегодня мы уже потеряли около 8 гигаватт мощности в системе. Если бы это произошло в любой другой стране, был бы уже тотальный блэкаут. Ситуация сложная. Но свет сегодня есть, система сбалансирована, и это – результат тяжелого труда энергетиков, которые ежедневно, круглосуточно работают над тем, чтобы поддержать систему.

В то же время украинцев призывают к экономному потреблению. Советы традиционные – экономить свет, не включать все мощные приборы, которые есть в доме.

Подготовка к зиме

В то же время министр сообщил, что всем потребителям стоит готовиться к сложной зиме. Но отметил, что энергетики сделают все возможное, чтобы она прошла стабильно, как это было этой зимой.

Будет сложно удержать систему без ограничений, особенно зимой. Надо также учитывать, что мы сейчас фиксируем ситуацию по состоянию на сейчас, а ситуацию к зиме с учетом следующих обстрелов или их влияния на систему трудно предсказать. Но очевидно, что будет еще дополнительное негативное влияние на систему. Поэтому ситуация будет сложная,

– отметил министр.

Все же, проблемы с электроснабжением могут возникать и в летний период. Однако именно тогда мощности возобновляемых источников энергии, в частности солнечные электростанции, помогают сбалансировать систему.